포천시, 보통교부세 2986억 확보…경기도 31개 시군 중 '1위'

경기 포천시는 2026년도 교부세 산정 결과 보통교부세 2986억원을 확보해 시정 역대 최대 규모를 기록했으며, 경기도 31개 시군 가운데 1위를 차지했다고 29일 밝혔다.

이는 전년도(2908억원) 대비 78억원 증가한 금액으로, 안정적인 재정관리 성과와 지역 여건, 행정수요가 교부세 산정 과정에 종합적으로 반영된 결과다.

포천시의 보통교부세 산정액은 최근 수년간 꾸준한 증가 추세를 보이며 도내 상위권을 유지해 왔다. 2021년 2181억원에서 2026년 2,986억원으로 805억원이 증가해 중장기적인 재정 확보 역량이 지속적으로 강화되고 있음을 보여준다.

이 같은 성과를 위해 시는 행사·축제성 경비 절감과 보조금 관리 강화, 예산 집행 점검 등 재정 운용의 효율성을 높여 왔으며, 불요·불급한 예산을 최소화하고 확보한 재원이 시민 삶과 직접 연결되도록 관리 체계를 강화해 왔다. 이러한 노력은 교부세 산정 과정에서 자체 노력 요소로 반영돼 긍정적인 영향을 미쳤다.

또한 보호·규제지역 면적, 댐 연접 읍면동 인구수, 도시공원 관리면적 등 지역 여건을 반영하는 보정수요 통계 조사 과정에서 누락이나 제외 사례가 발생하지 않도록 철저히 검증했다.

아울러 군사시설 밀집 지역과 접경지역, 인구 구조 변화 등 포천시의 특수성이 교부세 산정에 합리적으로 반영될 수 있도록 보정수요 지표 개선과 제도 개선 건의도 병행해 왔다. 특히 특정 군사시설 소재 읍면의 낙후지역 범위를 포함하고 인구 감소 지역 보정지수를 가중 도입하는 등 교부세 산정의 형평성을 높이기 위해 노력하고 있다.

다만, 인근 지역보다 소규모 사업자 비율이 높은 지역 특성상 경기침체로 인한 휴·폐업이 증가하고 있고, 이는 납세자의 담세력 감소로 인한 지방세·세외수입 체납액 증가로 이어져 보통교부세 추가 확보에 어려움을 주고 있다. 시는 이러한 여건 속에서도 추가 확보에 최선을 다할 계획이다.





포천시 관계자는 "이번 역대 최대 규모의 보통교부세 확보는 포천시가 책임 있고 효율적인 재정 운영을 해왔다는 객관적인 평가"라며 "확보한 재원을 바탕으로 시민 생활과 직결되는 사업을 차질 없이 추진해 나가겠다"고 말했다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

