'흉물' 송전탑 사라진다…춘천시-한전, 후평동 지중화 확정

춘천시, 1년여 협의 끝에 '결실'

남춘천SS-춘천SS 전력구 공사 연계 노선 조정 합의

주민 민원 해소·정주 여건 대폭 향상 기대

강원도 춘천시 후평동 일원 고압 송전선로 일부가 춘천시, 공동주택 사업주체, 한국전력공사 간 협의를 거쳐 지중화된다.

송전선로 지중화 논의 구간. 춘천시 제공

춘천시는 한국전력공사가 추진 중인 남춘천SS~춘천SS 전력구 공사 계획과 연계해, 후평동 일원 송전선로 일부 구간을 지중화하는 노선 조정안을 마련해 공동주택 사업주체와 한국전력공사에 제시했다. 이후 노선 조정 방향과 공사비 분담 등을 놓고 실무 협의를 이어온 결과, 해당 구간을 지중화하는 데 공감대가 형성됐다.

이 같은 협의에 따라 후평동 일원 송전선로 지중화 추진이 본격화됐으며 현재 한국전력공사와 공동주택 사업 주체 간 협약 체결은 마무리 조정 단계에 있다. 협약이 체결되면 남춘천SS~춘천SS 전력구 공사와 연계해 지중화 공사가 추진될 예정이다.

해당 지역은 주거 단지 인근에 임시 송전탑과 고압 송전선로가 설치돼 주민 안전 우려와 도시 미관 저해에 대한 민원이 지속적으로 제기돼 왔다.

이에 춘천시는 주민 불편 해소를 위해 지난해 5월부터 관계 기관과 사업 주체 간 협의에 나서며 해결 방안을 모색해 왔다. 춘천시는 이번 지중화를 통해 임시 송전탑과 고압 송전선로로 인한 주민 불안 요인을 줄이고, 주거 환경 개선과 정주 여건 향상에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.





시 관계자는 "이번 송전선로 지중화는 주민 불편 해소를 위해 시가 지난해부터 관계 기관과 지속적으로 협의해 온 결과"라며 "앞으로도 지역 내 생활 불편과 안전 우려가 제기되는 사안에 대해 행정적으로 적극 지원해 나가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr