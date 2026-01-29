인제군, 버섯특화단지 가동 준비 끝…산림조합과 운영 협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인제군, 생산·가공·체험 복합 거점 구축

강원도 인제군은 지난 28일 인제군청에서 인제군 버섯특화단지의 효율적인 운영과 지역 임산물 산업 활성화를 위해 인제군산림조합과 운영 업무협약을 체결했다.

인제군이 지난 28일 인제군청에서 인제군 버섯특화단지의 효율적인 운영과 지역 임산물 산업 활성화를 위해 인제군산림조합과 운영 업무협약을 체결하고 있다. 인제군 제공

이날 협약식에는 최상기 인제군수를 비롯해 박상수 관광경제국장, 전덕재 인제군산림조합장, 허남훈 지도상무 등이 참석했으며,

버섯특화단지를 지역 임산물의 유통·가공·체험 거점으로 육성하기 위한 상호 협력에 뜻을 모았다.

이번 협약에 따라 인제군은 버섯특화단지 운영 사무를 인제군산림조합에 위탁하고, 인제군산림조합은 단지의 체계적인 운영·관리와 사업 활성화를 담당하게 된다.

인제군산림조합은 협약을 통해 ▲자연산·재배버섯 및 임산물 유통과 도소매 ▲버섯 및 임산물 가공·제조 ▲버섯가공센터, 유통센터, 체험재배시설 등 단지 내 시설 유지·관리 등의 업무를 수행할 예정이다.

인제군은 안정적인 사업 추진을 위해 행정·재정적 지원을 병행한다.

군 관계자는 "이번 협약은 인제군에서 생산되는 버섯과 임산물이 제값을 받고 유통·가공될 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "버섯특화단지가 농가 소득 증대는 물론 원통 지역 상권과 연계된 새로운 성장동력이 될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

전덕재 인제군산림조합장은 "버섯특화단지를 통해 우수 신품종 버섯 재배와 임산물 가공·유통 체계를 구축하고, 관내 농가와의 상생 구조를 만들어 나가겠다"며 "지역 임산물이 부가가치를 높여 인제군을 대표하는 특화상품으로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 인제군 버섯특화단지는 지역 임산물의 생산·가공·유통·체험을 연계하기 위한 복합 산업 거점으로 단계적으로 조성돼 왔다.

가공센터는 2023년 12월 15일, 유통센터는 2024년 10월 29일, 체험재배시설은 2025년 12월 22일 각각 준공을 마쳐 현재 단지 운영에 필요한 주요 시설 구축이 완료된 상태다.

단지 내에는 버섯과 임산물의 가공·포장 설비를 비롯해 전시·판매 및 집하·저장 기능, 산림버섯 재배와 체험·학습 공간 등이 마련돼 있어 생산부터 가공과 유통, 체험까지 단계별 연계 운영이 가능하도록 조성돼 있다.





인제군은 앞으로 버섯 체험 프로그램 운영, 버섯 가공상품 개발, 온·오프라인 판로 확대 등을 단계적으로 추진해 버섯특화단지를 지역 경제와 관광을 연계한 복합 거점으로 육성해 나갈 계획이다.





인제=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

