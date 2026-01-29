"승패보다 빛난 미모" 세계 최고 미녀 女축구선수, 英무대 복귀에 관중 '구름떼'

이탈리아서 잉글랜드 리그로 최근 이적

SNS 팔로워 1590만명으로 영향력 최정상

선수로서 과제는 꾸준한 출전과 성적

'세계에서 가장 섹시한 축구 선수'라는 별명으로 잘 알려진 알리사 레만(27)이 잉글랜드 여자 축구 무대에 복귀하며 다시 한번 주목받고 있다.

29일 영국 데일리메일 등 외신에 따르면 스위스 여자 축구대표팀 공격수 레만이 최근 잉글랜드 여자 슈퍼리그(WSL) 레스터 시티로 이적해 잉글랜드 무대서 처음으로 경기를 소화했다. 레만은 지난 26일 열린 웨스트햄과의 리그 경기에서 후반 교체 출전하며 복귀전을 치렀고, 팀은 1-2로 패했다.

'세계에서 가장 섹시한 축구 선수'라는 별명으로 잘 알려진 알리샤 레만. 인스타그램 alishalehmann7

레만은 경기력과 별개로 세계 여자 축구 선수 가운데 가장 강력한 온라인 영향력을 지닌 인물 중 하나다. 인스타그램 팔로워는 약 1590만 명, 틱톡 팔로워는 약 1180만 명으로, 개인 SNS 팔로워 수만 놓고 보면 일부 남자 축구 스타들과도 견줄 수 있는 수준이다. 이 같은 영향력은 구단과 리그 차원에서도 중요한 자산으로 평가된다. 레만이 출전하거나 벤치에 이름을 올린 경기에서는 현장 관중과 온라인 조회 수가 동시에 증가하는 경향이 나타나며, 실제로 WSL 내에서도 '흥행 아이콘'으로 분류된다. 주얼리·스포츠 브랜드 등과의 광고 계약 역시 선수 수입 구조의 중요한 축을 차지하고 있다.

레만은 단순한 스타성에만 의존하는 선수는 아니라는 평가를 받아왔다. 스위스 대표팀에서는 측면 공격수와 세컨드 스트라이커 역할을 맡아 꾸준히 호출돼 왔으며, 스피드와 1대1 돌파 능력, 공간 침투가 강점으로 꼽힌다. 다만 최근 시즌 성적은 기대에 미치지 못했다. 이탈리아 리그에서는 출전 기회가 제한되며 선발 출전이 단 3경기에 그쳤고, 공격 포인트 역시 눈에 띄게 줄었다. 경기력 부진과 활용도 저하는 잉글랜드 복귀를 선택한 직접적인 배경으로 분석된다.





레스터 시티 이적은 레만에게 분명한 '반전의 기회'다. 팀 내에서는 공격진 로테이션 자원으로 시작했지만, 측면과 전방을 모두 소화할 수 있는 활용도는 감독진이 기대하는 요소다. 꾸준한 출전 시간을 확보할 경우, 리그 성적과 함께 개인 경기력 회복도 충분히 가능하다는 평가가 나온다. 특히 WSL은 유럽 여자 축구 리그 가운데 전술적 완성도와 경기 강도가 가장 높은 무대로 꼽힌다. 이 무대에서의 성과는 레만의 커리어를 다시 상향 곡선으로 돌려놓을 수 있는 분기점이 될 전망이다. 한편, 레만은 최근 축구 선수 더글러스 루이스와 결별한 뒤 새로운 연인과의 공개 연애로도 화제를 모았다. 그러나 현지 매체들은 "이제 레만에게 필요한 것은 사생활 이슈가 아닌 그라운드 위 설득력"이라고 강조했다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

