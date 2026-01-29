[컨콜]LG엔솔 "ESS 생산능력 2배 확대…매출 10~20% 성장 기대"(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오창 라인 통해 국내 ESS 대응

선도 기업 6곳에 배터리 공급 중

시설투자 40% 이상 대폭 축소

전기차(EV) 배터리 수요 감소에도 1조원대 영업이익을 달성한 LG에너지솔루션이 수요 증가가 예상되는 에너지저장장치(ESS)의 생산 역량을 2배 가까이 늘려 약 60GWh로 구축하겠다고 밝혔다.

LG에너지솔루션은 29일 열린 지난해 4분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "가장 성장세가 가파른 북미 지역 생산 역량이 약 50GWh로 80% 이상을 차지한다"면서 "신규 수주 목표는 90GWh 이상으로 잡아 사상 최대치였던 지난해를 뛰어넘겠다"고 밝혔다. 이를 위해 미국 미시간 홀랜드, 랜싱의 단독 법인과 함께 스텔란티스, 혼다 등 합작공장(JV)을 활용할 계획이다.

서울 영등포구 여의대로 LG에너지솔루션 본사. 강진형 기자

AD

국내에서도 ESS 수요가 필요한 경우 50GWh 이상 활용 가능한 오창 라인을 통해 국내 입찰 과제에 대응할 방침이라고 밝혔다. LG에너지솔루션은 "폴란드와 중국 라인도 적극 활용해 고객 수요에 적시 대응해 나갈 계획"이라며 "지난 2027년 목표로 발표했던 1GWh 규모의 생산 계획에서 크게 확대된 규모"라고 설명했다.

LG에너지솔루션은 4족 보행 로봇 등 다양한 응용 분야에서 원통형 배터리를 공급 중이라고 밝혔다.

LG에너지솔루션은 "떠올릴 수 있는 대부분의 선도 기업(6곳)들과 에너지 밀도 및 고출력 스펙의 원통형 제품 공급을 진행 중"이라면서 "차세대 모델향으로 스펙과 양산 논의를 활발히 진행 중"이라고 발표했다.

한편, 전기차 시장은 북미지역을 중심으로 단기적인 물량 감소가 불가피할 것으로 내다봤다. 다만, 올해 10% 이상 완만한 성장세를 보일 것으로 기대했다. LG에너지솔루션은 "장기적으로는 자율주행 상용화와 경쟁력 있는 가격 EV 라인업 확대로 점진적으로 회복을 예상한다"면서 "배터리 재고가 소진되는 하반기를 기점으로 차질 없이 물량 대응을 예정하고 있다"고 말했다. 그러면서 "유럽 지역은 전년 대비 판매량 성장이 예상된다"면서 "상대적으로 안정적인 하이브리드자동차(HEV) 수요에는 파우치 제품에 더해 원통형 제품 추가 공급을 계획하는 등 적극적으로 대응할 방침"이라고 말했다.

LG에너지솔루션은 올해 실적을 전년 대비 10~20% 이상 성장하는 목표를 설정했다고 밝혔다.





AD

LG에너지솔루션은 "생산 역량은 작년과 유사한 300GWh 수준을 유지하겠으나 북미 ESS 50GWh 구축, 전기차도 혼다 JV와 현대차 JV 등 신규 생산을 안정적으로 이행하겠다"고 말했다. 이어 "시설투자(CAPEX)는 전년 대비 40% 이상 큰 폭으로 축소할 계획"이라면서 "기존 생산시설 활용 극대화와 자산 효율화로 당분간 연평균 20~30% 수준 감축을 이어나갈 것"이라고 말했다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>