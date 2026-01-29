로로에프엔비, '모모즈랩' 론칭… ‘두바이 쫀득 쿠키’ GS25 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

셰프 '모모'의 행복한 부엌 연구소, 디저트 친구들의 스토리텔링..."두바이 쫀득 쿠키 1월 29일 GS25 출시

모모즈랩 첫 상품 ‘두바이 쫀득 쿠키’ 패키지

프리미엄 디저트 브랜드 '로로멜로'로 아이스 브륄레와 아이스 생초콜릿 열풍을 일으킨 로로에프엔비가 캐릭터 스토리텔링을 기반으로 한 신규 브랜드 '모모즈랩(MOMO's LAB)'을 론칭한다. 첫 제품은 '두바이 쫀득 쿠키'로, 1월 30일 GS25 단독으로 선보인다.

셰프 '모모'와 친구들의 맛있는 연구소, '모모즈랩'

'모모즈랩'은 셰프 캐릭터 '모모'가 행복한 부엌에서 다양한 디저트 친구들을 만들어간다는 독특한 세계관을 가진 브랜드다. 단순히 맛을 넘어 각 제품마다 고유한 캐릭터와 스토리를 부여해 MZ세대의 감성을 공략한다.

브랜드의 첫 번째 주인공은 최근 디저트 업계의 가장 뜨거운 키워드인 두바이 쫀득 쿠키에서 영감을 받은 캐릭터 '두두'다. 본인이 쿠키인지 마시멜로인지 정체성의 혼란을 겪어 머리에 피스타치오를 달고 다닌다는 귀여운 설정이 특징이다. 패키지에도 셰프와 두두를 넣어 시각적 재미를 더했다.

모모즈랩의 '두바이 쫀득 쿠키'는 고소한 피스타치오 페이스트와 바삭한 카다이프를 섞은 속재료를 쫀득한 마시멜로로 감싼 것이 특징이다. 최근 품절 대란을 일으키는 두바이 쫀득 쿠키를 편의점에서도 부담 없이 즐길 수 있도록 구현했다. 1월 30일 GS2 단독으로 판매된다.

'로로멜로'의 성공 잇는 두 번째 도전…가성비와 트렌드 다 잡는다

로로에프엔비는 프리미엄 디저트 브랜드 '로로멜로'를 통해 아이스브륄레와 아이스 생초콜릿을 연달아 히트시키며 디저트 시장에서 입지를 다졌다. 특히 지난해 6월 출시한 '아이스브륄레'는 GS25 아이스크림 역대 최대 일 매출인 1억 5천만 원을 기록하며 돌풍을 일으킨 바 있다. 지난 1월 21일에는 히트작인 '아이스 생초콜릿'과 두바이 디저트 핵심 요소를 결합한 '아이스 생초콜릿 두바이 스타일'을 출시하며 트렌드를 선도하고 있다.

이번 '모모즈랩'은 프리미엄 전략의 로로멜로와 달리, 편의점 디저트 문화를 즐기는 1020 세대를 타겟으로 합리적인 가격대에 트렌디한 경험을 제공하는 데 집중한다.





로로에프엔비 관계자는 "모모즈랩은 맛있는 디저트뿐만 아니라 귀여운 캐릭터와 탄탄한 스토리를 통해 소비자들에게 즐거운 경험을 제공하는 브랜드"라며 "두바이 쫀득 쿠키를 시작으로 셰프 모모가 만들어갈 다양한 디저트 친구들을 지속적으로 선보이며 소비자들과 소통해 나갈 것" 이라고 밝혔다. 모모즈랩은 두바이 쫀득 쿠키 출시 이후에도 트렌디하고 차별화된 디저트를 지속적으로 선보일 예정이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

