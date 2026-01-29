'매출·생산 올랐다'… 광주·전남 기업 체감경기 상승 전망

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주·전남 지역 기업들의 체감경기가 한동안 상승될 것으로 전망됐다.

29일 한국은행 광주전남본부가 광주·전남지역소재 601개 사업체를 대상으로 1월 기업의 체감경기를 조사한 결과 제조업 기업심리지수(CBSI)는 83.7로 전월에 비해 5.4p 상승했고, 다음 달 전망 CBSI는 80.6으로 전월보다 1.7p 올랐다.

비제조업 기업심리지수(CBSI)는 92.2로 전월에 비해 2.9p 상승했고, 다음달 전망 CBSI는 92.4로 전월보다 8.8p 상승했다.

이번 조사에 응답한 업체 수는 527개(제조업 253개, 비제조업 274개)다.

제조업의 경우 생산(기여도 2.8p), 신규수주(기여도 1.5p) 등이 기업심리지수 상승 요인으로 작용했다.

제조업 업황은 광주·전남지역의 1월 중 실적이 60으로 전월에 비해 3p 상승했고, 다음 달 전망은 55로 전월과 동일한 수준을 유지했다.

이달 실적은 78로 전월에 비해 13p 상승했고, 매출은 70으로 전월에 비해 1p 올랐다.

제조업의 경영애로사항으로는 경쟁심화, 내수부진, 불확실한 경제상황 등이 큰 비중을 차지했다.

전월에 비해 불확실한 경제상황(+4.5%p), 인력난·인건비상승(+2.7%p) 등의 비중이 증가한 반면, 내수부진(-4.1%p), 원자재가격 상승(-2.3%p) 등의 비중은 감소했다.

비제조업의 경우 매출(기여도 +1.7p), 채산성(기여도 +1.1p) 등이 기업심리지수 상승 요인으로 작용했다.

광주·전남지역 비제조업 기억의 1월 중 실적은 66으로 전월에 비해 1p 하락한 반면, 다음달 전망은 67로 전월에 비해 7p 상승했다.

매출 실적은 70으로 전월에 비해 6p 올랐고, 다음달 전망은 72로 전월에 비해 10p 상승했다.





비제조업의 경영애로사항으로는 내수부진, 인력난·인건비 상승, 경쟁심화 등이 큰 비중을 차지했다. 전월에 비해 계절적 요인(+3.3%p), 경쟁심화(+1.9%p) 등의 비중은 증가한 반면, 인력난·인건비 상승(-2.5%p), 자금부족(-1.8%p) 등의 비중은 감소했다.





