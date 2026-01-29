李대통령 "증권거래소는 백화점, 썩은 상품 많으면 누가 가느냐"

이 대통령, 29일 SNS 메시지
"확실한 상품 정리가 급선무"
코스닥 부실기업 퇴출 시사해
이재명 대통령은 29일 증권거래소를 백화점에 빗대며 "상품 가치 없는 썩은 상품, 가짜 상품이 많으면 누가 가겠느냐"라고 지적했다.
이 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "증권거래소는 일종의 백화점"이라며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 "상품 정리부터 확실히 하고 좋은 신상품을 신속 도입해 고객 신뢰를 회복하는 게 급선무"라면서 "물론 소매치기도 철저히 단속해야 한다"고 강조했다. 주식시장을 활성화하기 위해 부실기업을 퇴출하고 주가조작 등 불법행위를 막아야 한다는 뜻으로 풀이된다.
이 대통령은 지난해 12월 금융위원회 업무보고에서도 부실기업의 주식시장 퇴출 현황을 점검한 바 있다. 이억원 금융위원장이 "40건 정도 상장폐지 절차를 밟고 있다"고 보고하자 이 대통령은 "소송은 불가피하다. 그래도 정리해야 시장 정상화의 길이 열린다"고 답했다.
또 이 대통령은 참모들에게 '세계 최고의 자본시장 제도를 만들어야 한다'는 주문을 했다고 한다. 김용범 청와대 정책실장은 전날 기자간담회에서 이 대통령의 지시를 전한 뒤 "획기적으로 (주식시장을) 업그레이드할 수 있는 정책을 대대적으로 만들어야 한다"고 설명하기도 했다.
한편 이 대통령은 게시글과 함께 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관의 코스닥 경쟁력 강화방안 발표 기사를 함께 공유했다. 구 부총리는 "코리아 디스카운트(한국 증시 저평가)를 넘어 코리아 프리미엄 시대를 열겠다"면서 세제지원, 상장지수펀드(ETF) 규제 개선, 코스닥벤처펀드 소득공제 투자 한도 확대 등을 약속했다.
