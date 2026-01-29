전창현 전 경남교육청 교육활동보호담당관, 교육감 출마 … "박종훈 12년, 계승·혁신"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전창현 전 경남교육청 교육활동보호담당관이 29일 경남교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 오는 6월 지방선거에서 진보 진영 경남교육감 선거 출마를 공식 선언했다.

전 전 교육활동보호담당관은 자신을 '전 박종훈 교육감 후보 총괄선거대책본부장'이라고 소개하며 "박종훈 현 교육감의 12년을 계승하고 혁신하겠다"라고 말했다.

전창현 전 경남교육청 교육활동보호담당관이 6월 지방선거에서 경남교육감 선거 출마를 공식 선언하고 있다. 이세령 기자

그는 "박 교육감의 12년은 아이들이 행복한 경남교육, 교육의 공공성을 확립하고 사회적 책무를 높이기 위해 온전히 바쳐온 시간"이라며 "그 끝에서 앞으로 경남교육이 어디로 가야 하는지, 그 길에서 제 역할은 무엇인지 묻고 또 물어, 경남교육의 발전에 더 큰 힘이 돼야겠다고 결심했다"며 출마 배경을 밝혔다.

이어 "박 교육감 12년의 성과를 온전히 계승하고 시대가 요구하는 더 나은 진보교육, 든든한 미래교육을 위해 나아가려 한다"고 했다.

전 전 교육활동보호담당관은 기초학력부터 진로, 진학까지 촘촘하게 지원하는 '완전 책임 교육' 실현을 공약으로 내걸었다.

이를 위해 가칭 '경남교육과정평가원'을 설립하고 학교 현장에 인공지능(AI) 기반 학습 및 평가 시스템을 도입하겠다고 했다.

생태적 감수성과 인문학적 소양을 체계적으로 기르고 기술과 인성, 지식과 감성의 균형을 맞추겠다고도 했다.

또 교직원이 언어가 정책이 될 수 있는 '숨 쉴 수 있는 학교'를 만들겠다고 했다.

불필요한 행정업무를 구조적으로 덜어내는 것을 시작으로 교사 연수 전면 재설계, 지방공무원과 교육공무직원을 포함한 모든 교직원 직종별 특성에 맞는 '배움과 쉼이 있는 연수' 확대, '현장체험학습' 업무 개선, 교직원 보호 지원 체계 강화, 교육공무직 지위 및 처우 개선도 말했다.

마지막으로 지역과 협력하는 교육, '학교 자치지대'를 열겠다고 했다.

지역맞춤형통합돌봄 모델을 도내 전 지역으로 확대하고 미래형 통합돌봄모델을 뿌리내리게 하며, 학교가 스스로 교육과정을 결정하고 지역 특색에 맞는 교육을 펼치도록 권한과 자율성을 대폭 확대하겠다고 전했다.

전창현 전 경남교육청 교육활동보호담당관이 경남교육감 출마 선언 기자회견 후 경남교육청 현관 앞에서 지지자들의 연호를 받으며 사진을 찍고 있다. 이세령 기자

이 자리에서 전 전 교육활동보호담당관은 '정치하는 교육감'을 내세웠다.

그는 "교육감 영역이 행정가, 교육자로서 정착돼 있었는데 저는 정치를 통해 예산이나 법률 개정 문제, 도의회와 지방자치단체와의 연대 등을 두루두루 하는 것도 필요하다고 생각한다"

고 했다. 다만 "교육과 정치가 오버랩되면 오해 소지가 있을 수 있긴 하다"고 덧붙였다.

그러면서 관련 조례 폐지와 예산 삭감 등이 이뤄진 마을교육공동체에 대해서도 "정치를 통해 의원들과 충분히 협의하고 숙의하면 관련 예산 확보나 조례 복원이 가능하다고 본다"라고 했다.

전 전 교육활동보호담당관은 "박 교육감의 12년을 함께하며 여러 정책에 대해 알고 있고 계승할 수 있다"며 "박종훈 교육감은 학교 혁신, 행복학교 등을 통한 교육 본질 회복, 미래교육을 위한 구조적 전환, 미래교육 체제의 기반을 다지는 등 경남교육의 큰 흐름과 방향을 잡아왔다면 저는 섬세하게 그것을 다루고 완성도를 높이겠다"고 했다.





아울러 "현장에서 키운 실력 그대로, 현장의 믿음 그대로, 박 교육감의 혁신교육, 행복교육의 온전한 계승을 통해, 12년의 성과 위에서 다음 단계의 경남교육을 이룰 것"이라며 "모두에게 힘이 되는 든든한 교육, 아이들과 지역의 내일을 책임지는, 믿을 수 있는 미래교육을 만들겠다"고 했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

