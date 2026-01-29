경기도, 안양시 종합감사…3월5일까지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 이달 29일부터 오는 3월5일까지 안양시에 대해 종합감사를 진행한다.

경기도 감사위원회는 시군 자치권은 보장하면서 국가나 경기도 예산이 투입되거나 법령 등에서 정한 위임사무를 중심으로 감사를 추진할 계획이라고 밝혔다. 자치사무에 대한 감사는 제보나 언론보도 등을 통해 위법성이 의심되는 경우에 한해 이뤄진다.

도 감사위원회는 제보도 감사위원회 누리집과 현장에서 받는다. 이와 더불어 민원조사·공익제보 등 여러 경로로 접수된 자료도 감사에 적극 활용하기로 했다.

경기도청

제보자에게 일체의 불이익이 없도록 익명으로 처리하고, 제보내용은 도민의 눈높이에 맞게 철저히 확인할 계획이다.

제보 대상은 도민이 겪고 있는 각종 불편 사항과 공직자의 위법·부당한 행위, 공직자의 부패행위, 공공 재정 부정 청구와 위법 운영 등에 대한 사항이다. 수사 또는 재판에 관여하게 되는 사항이나 사적인 권리관계나 사생활을 침해할 우려가 있는 사항, 다른 기관에서 감사했거나 감사 중인 사항은 제외된다.





이선범 감사단장은 "도민 제보 등을 적극 반영해 도민의 권익을 보호하는 한편, 감사처분의 신뢰도와 수감기관의 만족도를 바탕으로 감사 수용도를 높임으로써 도민이 감사 효과를 체감할 수 있게 노력하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

