국표원, AI·이차전지 등 유망시험서비스 개발 지원

모빌리티 AI·식품포장재 등 7개 과제 선정

3월부터 ‘유망시험서비스’ 사업 추진

산업통상부 국가기술표준원은 오는 3월부터 모빌리티 분야 인공지능(AI)과 이차전지 등 신산업 분야 기업들이 해외 수출과 기술 개발에 필요한 시험 서비스를 국내에서 제공받을 수 있도록 시험 방법 개발 등을 지원하는 '유망시험서비스 개발' 사업을 추진한다고 29일 밝혔다.

유망시험서비스 개발 사업은 미래 유망 제품에 대한 시험·인증 서비스와 시험성적서 제공 체계를 구축해 제품의 신뢰성과 안전성을 조기에 검증하고, 이를 통해 국내외 시장 진출과 산업화를 지원하는 것을 목표로 한다.

올해 사업은 제조업 인공지능 전환(M.AX) 기조에 맞춰 모빌리티 분야 AI 등 인공지능 관련 3개 과제와 식품 포장재(종이) 환경호르몬 고감도 분석 등 수출기업의 해외 진출에 필요한 4개 과제를 포함해 총 7개 과제를 지원한다.

국표원은 산업기술기획평가원의 산업기술 R&D 디지털 플랫폼과 범부처통합연구지원시스템을 통해 오는 29일부터 3월 3일까지 온라인으로 사업 신청을 접수하고, 3월 중 주관기관 선정 평가를 거쳐 본격적으로 사업을 추진할 계획이다.





김대자 국표원장은 "AI 등 첨단 산업 분야의 유망 시험 서비스 개발과 지원을 통해 관련 산업의 경쟁력을 한층 높여 나가겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

