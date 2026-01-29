'뇌물수수' 무안군 4급 간부 징역 4년…법정구속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

브로커 등 2명도 실형 선고

재판부 "공직 신뢰 훼손해"

관급공사 계약을 대가로 수천만 원의 뇌물을 챙긴 전남 무안군 간부 공무원이 실형을 선고받고 법정구속됐다.

29일 광주지법 목포지원 형사1부(부장판사 정현기)는 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(뇌물수수) 등 혐의로 기소된 무안군청 4급 공무원 A 씨에게 징역 4년에 벌금 1억 원을 선고하고 법정구속했다.

재판부는 또 뇌물을 실질적으로 받은 B 씨에게 징역 4년에 벌금 8,000만원, 이를 전달한 C 씨에게 징역 3년 6개월에 벌금 8,000만원을 각각 선고하고 함께 법정구속했다.

뇌물을 건넨 업체 관계자 D 씨와 중간 전달책 E 씨에게는 각각 징역 3년에 집행유예 5년, 사회봉사 200시간을 명령했다.

A씨 등은 지난 2022년 3월부터 5월 지방선거를 앞둔 시점에 8억원 상당의 무안군 관급공사 자재 납품 계약을 체결해 주는 대가로 계약금의 10%인 8,000만원을 주고받은 혐의로 기소됐다.

해당 공사 자재는 농공단지 입주업체가 직접 생산하는 물품으로 분류돼 공개경쟁입찰이 아닌 수의계약으로 진행된 것으로 조사됐다.

재판부는 "피고인은 고위 공무원으로서 성실하고 공정하게 업무를 처리해야 할 책무를 저버리고 직무 권한을 부당하게 행사해 특정 업체에 특혜를 줬다"며 "행정의 공정성과 투명성에 대한 사회적 신뢰를 현저히 훼손해 죄책이 무겁다"고 판시했다.

이어 "피고인들이 휴대전화를 교체하는 등 증거 인멸 정황이 있으나, 통화 내역과 계약 체결 시점 등이 일치하는 점을 볼 때 범행에 관여한 사실이 인정된다"고 양형 이유를 밝혔다.





한편 수사 과정에서 뇌물 일부가 김산 무안군수의 선거 자금으로 흘러 들어갔다는 의혹이 제기됐으나, 관련 혐의는 확인되지 않았다. 재판부는 이날 선거비용 축소 신고 등 정치자금법 위반 혐의로 기소된 김 군수의 선거사무소 회계책임자에 대해서는 무죄를 선고했다.





