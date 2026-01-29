정부, 기업서 버려진 폐열·부산물 재활용 나선다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘생태산업개발’ 컨소시엄 모집

최대 20억원 지원, 자원순환·온실가스 감축 동시 추진

정부가 기업에서 발생해 버려지던 폐열이나 공정 부산물을 다른 기업이 연료나 원료로 재활용하는 기업 간 연계 프로젝트를 발굴·지원한다.

산업통상부는 '생태산업개발 순환형 네트워크 설비 및 사업화 지원 사업' 참여 컨소시엄을 오는 30일부터 3월 20일까지 모집한다고 29일 밝혔다. 사업 규모는 41억5000만원으로, 선정된 컨소시엄에는 최대 20억원까지 지원할 계획이다.

다양한 제조업이 고르게 발달한 우리나라는 산업 공급망이 유기적으로 연결돼 있고, 특히 산업단지에는 다수의 기업이 집적돼 있어 자원 순환 활용에 유리한 여건을 갖추고 있다는 게 산업부 설명이다. 한 기업의 공정 부산물을 폐기물이 아닌 순환자원으로 재활용할 경우 기업 경쟁력을 높이는 동시에 온실가스 배출을 줄이는 효과를 기대할 수 있다.

이번 사업에는 공정 부산물 공급기업, 재자원화 중간처리 기업, 재자원화 수요기업이 최소 2곳 이상 참여하는 컨소시엄 형태로 신청할 수 있다. 컨소시엄에는 산업단지 입주기업이 1곳 이상 포함돼야 하며, 산업부는 순환형 네트워크 설비 구축과 온실가스 감축량 산정·검증에 소요되는 사업비의 최대 70%까지 지원한다. 국고 보조율은 기업 규모에 따라 대기업 30%, 중견기업 50%, 중소기업 70%로 차등 적용된다.

특히 올해는 그동안 1개 기업에 한해 지원하던 방식에서 벗어나, 공급기업과 중간처리기업, 수요기업 모두가 선택적으로 설비 구축 지원을 받을 수 있도록 제도를 개선했다. 이에 따라 기업 참여 범위가 확대되고, 보다 다양한 자원 순환 모델이 발굴될 것으로 산업부는 기대하고 있다.





이민우 산업부 산업정책관은 "강화되는 글로벌 환경 규제에 대응하고 도전적인 2035 국가온실가스감축목표를 이행하기 위해서는 다른 기업의 공정 부산물도 자원으로 활용하는 접근이 필요하다"며 "개별 기업을 넘어 기업 간 연계와 협력을 통해 새로운 산업 그린전환 모델을 만들어 나가자"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

