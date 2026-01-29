故 김인도 이사장 이름으로… 동의대, ‘성파 인재상’ 시상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

비교과·취업 우수자 표창, 11명 총 600만원 장학금·상금 전달

동의대학교(총장 한수환)가 고 김인도 전 이사장의 이름으로 비교과 및 취업 부문 우수자에 대한 첫 시상 행사를 마련했다.

동의대는 지난 1월 26일 창의관에서 '성파(惺波) 인재상' 시상식을 개최하고 비교과 마일리지 우수 성과를 거둔 학생 6명에게 상장과 장학금을 전달했다고 29일 알렸다.

'성파 인재상'은 대학 생활 전반 활동과 성과를 종합적으로 평가해 선정된 비교과 마일리지 우수자와 취업 우수자를 시상하고 대학 대표 인재로 성장하길 바라며 격려하고자 마련된 상이다.

비교과 마일리지 우수자는 학업 성적, 봉사활동, 외국어 역량, 프로그램 참여 실적, 공모전 및 대외활동 등 다양한 성과를 반영해 수상자를 최종 선발했고 응용소프트웨어공학전공 4학년 엄예진 씨가 최우수상에 선정된 것을 비롯해 6명이 수상의 기쁨을 누렸다.

취업 부문 수상자는 삼성전자, 한국농어촌공사, 에어부산 등에 입사한 졸업생 5명이 선정됐다. 오는 2월 23일 시상식을 겸해 후배와의 만남 자리를 가질 예정이다.

학생지원처 이철균 처장은 "성파 인재상은 학생들의 자기주도적 역량개발을 격려하고 대학이 추구하는 인재상과 성장을 함께 확인하는 자리"라며 "수상자들이 성파 인재라는 이름으로 사회 곳곳에서 대학교의 이름을 빛내주길 바란다"고 말했다.





AD

상의 명칭인 '성파(惺波)'는 동의대 발전에 큰 발자취를 남기며 공헌한 고(故) 김인도 이사장의 호에서 따왔으며 지난해 제정돼 올해 1회 수상자를 배출했다.

동의대에서 ‘성파 인재상’ 시상식이 진행되고 있다.

AD





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>