채무조정 전 과정 돕는다…소상공인 새출발 지원센터 확대 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

30개소→78개소 확대

심화 상담부터 신청서 작성까지

중소벤처기업부가 경영 위기에 놓인 소상공인들의 재기 및 채무조정을 지원하는 '소상공인 새출발 지원센터'를 전국 78개소로 확대해 운영을 시작한다.

29일 경기도 화성 소상공인시장진흥공단 화성센터에서 '소상공인 새출발 지원센터 확대 개소식 및 간담회'가 진행되고 있다. 중기부

AD

29일 중기부는 경기도 화성시 소상공인시장진흥공단 화성센터에서 이병권 제2차관 주재로 센터 확대 개소식을 개최했다.

소상공인 새출발 지원센터는 경영위기 소상공인의 원활한 재기와 개인회생·파산 등 채무조정을 위해 지난해 5월 출범했다. 지난해 10월에는 최근 증가하는 개인회생 등 채무조정 수요에 대응하고 소상공인 상담을 위한 접근성을 높이기 위해 기존 30개소에서 78개소로 확대 운영하는 방안이 확정됐다.

센터는 금융·법률 전문가를 통해 경영 위기에 놓인 소상공인들을 대상으로 채무조정 심화 상담까지 제공한다. 소상공인의 자산·채무 현황에 맞는 변제계획 수립을 돕고, 채무조정에 필요한 신청서 작성부터 법원 제출까지의 전 과정을 밀착 지원한다.

이 차관은 신규 센터 개소식에서 현판식을 갖고 운영 상황을 직접 점검했다. 그는 "소상공인이 복잡한 지원절차와 정보 부족으로 재기의 골든타임을 놓치지 않도록 센터가 촘촘한 가이드 역할을 해달라"고 당부했다.

개소식 이후 이어진 간담회에서 소상공인들은 "거주지 인근에 소상공인 채무상담을 위한 창구가 생겨 큰 힘이 된다"며 기대감을 전했다.





AD

이 차관은 "오늘 수렴한 현장의 소중한 의견들을 정책의 밑거름 삼아 소상공인이 피부로 체감할 수 있는 지원책을 추진하겠다"며 "전국 78개 센터가 소상공인의 온전한 회복을 돕는 든든한 '재기 디딤돌'이 되도록 운영 내실화에 만전을 기하겠다"고 했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>