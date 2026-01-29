성남시, 지방채 1120억원 전액 상환…‘빚 없는 도시’ 공식 선포

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성남시, 3년 앞당긴 ‘채무 제로’ 달성

1120억 일괄 상환…채무 제로 시대 개막

신상진 시장 "투명하고 건전한 재정 운용 이어갈 것"



경기 성남시는 지방채 1120억원을 모두 상환해 채무 제로를 실현했다고 29일 밝혔다.

신상진 성남시장이 29일 성남시 지방채 1120억원 모두 상환 채무 제로 도시 선포식에서 인사말을 하고 있다. 성남시 제공

이번 상환액(1120억원)은 지난 2019년부터 2021년까지 장기 미집행 공원 토지 매입을 위해 발행한 지방채 2400억원 가운데 남아 있던 잔여분이다.

시는 경기도가 발행한 지방채 고지서 금액을 계좌 이체 방식으로 일괄 상환했다.

이로써 성남시 채무는 '0' 상태가 됐다.

애초 시는 잔여 지방채를 2029년까지 단계적으로 상환할 계획이었으나, 미래를 위한 재정 완충력을 조기에 확보하기 위해 상환 시점을 3년 앞당겼다.

시는 이날 오전 10시 30분 시청 1층 로비에서 신상진 성남시장 등 모두 100여 명이 참석한 가운데 '채무 제로 도시, 성남 선포식'을 했다.

선포식은 채무 제로 카운트 다운 퍼포먼스, 시민 인터뷰 영상 상영, 채무 제로 도시 공식 선언 순으로 진행됐다.





신상진 성남시장은 "'채무 제로'는 끝이 아니라 성남의 미래를 향한 새로운 출발점"이라면서 "앞으로도 재정의 투명성과 건전성을 확고히 지키고, 시민의 세금이 시민의 삶에 실질적 변화를 만드는 데 쓰이도록 책임 있는 재정 운영을 이어나가겠다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

