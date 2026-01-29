광주신세계, 힘찬새해 기원···설 선물세트 본판매 시작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

프리미엄 상품부터 로컬상품까지 선봬

㈜광주신세계가 다가오는 설을 맞아 프리미엄 선물부터 단독으로 기획한 로컬 상품까지 더 특별해진 설 선물세트 본판매를 시작한다.

광주신세계는 30일부터 내달 15일까지 본관 지하 1층에 설 선물세트 행사장을 전개하고 다양한 상품을 선보인다. 특히 명품 한우, 제철 과일, 신선한 수산물 등 수많은 선택지 중 고객들이 보다 쉽게 선물을 결정할 수 있도록 큐레이션 했다.

대표 프리미엄 기프트인 신세계 명품 한우 선물세트인 'The Signature(더 시그니처)'는 1++ 등급 중에서도 최상급 품질의 한우를 가장 귀하고 맛이 뛰어난 부위로만 구성했다. 귀한 분에게 선물하는 만큼 예약 주문 형태로 진행되며, 한정 수량으로 조기 품절될 수 있다.

수매, 가공, 제품 포장까지 모든 이력을 까다롭게 관리한 프리미엄 수산물 선물세트 '명품 제주갈치'는 일반 갈치보다 2~3배 큰 특대 사이즈 몸통만 선별했다. 청정 제주 바다에서 살집이 오른 겨울에 어획한 제철 갈치 중 특대 사이즈만 선별해 소포장한 프리미엄 세트로 희소성이 높다.

또 프리미엄 선물세트에 빠질 수 없는 위스키, 와인, 샴페인 등 쉽게 만나볼 수 없었던 주류도 다양하게 준비했다.

본관 지하 1층 와인하우스에서는 올해 프리미엄 위스키 '맥캘란 셰리 캐스크 25년'과 '히비키 21년', '야마자키/하쿠슈 18년 리미티드 에디션' 등을 선보인다.

이와 함께 올해 말의 해를 맞아 한정수량으로 선보이는 '조니워커 블루라벨 말띠 에디션'도 만나 볼 수 있어 눈길을 끈다. 힘차게 질주하는 말의 이미지를 담은 한정판으로 소장 가치가 높을 것으로 기대된다.

이처럼 고마운 마음을 전할 수 있는 특별한 선물뿐만 아니라 지역의 가치를 담아 광주신세계가 단독으로 기획한 고품격의 로컬 상품도 눈에 띈다.

국내산 등심과 안심으로 구성된 '한우비 산지 알뜰세트 6호', 장수 사과와 나주 배 세트 '로컬 알찬 사과·배', 굴비의 대표 생산지인 영광굴비 세트도 가격대별로 다양하게 만나볼 수 있다.

광주지역 업체로 식품첨가제를 넣지 않고 신선한 제철 재료를 이용해 만든 다과세트인 '처음한과 가온세트'와 베이커리 맛집으로 유명한 '궁전제과'의 수제쿠키로 구성된 '로얄 세트'도 새롭게 선보인다.

이와 함께 새해 여유를 선물할 수 있는 다과, 차 세트도 눈길을 끈다.

지리산 하동의 청정 환경에서 재배한 차를 만나볼 수 있는 '쌍계명차'의 8가지 차를 담은 '쌍계명차 마스터 클래스 시그니처'와 유과, 약과, 매작과, 강정, 다식 등을 한번에 만나볼 수 있는 담양의 '창평한과 환벽당 한과 세트'도 선물로 추천한다.

이밖에도 여전히 많은 고객들이 설 명절에 많이 찾는 10만원대의 실속형 선물세트도 다양하게 준비했다.

대표상품은 사과, 배, 한라봉, 레드향, 샤인머스캣 등 다양하게 만나볼 수 있는 '신세계 사과·배·혼합 다복'과 사과와 배로 구성된 '순수 GAP 알찬 혼합', '사과·배·애플망고'다.

건강식품 '정관장 홈삼톤 골드', '비타민뱅크 메가알티지오메가3 1100', '대상 웰라이프 깊은산 산삼배양근' 등도 마음을 전하기에 좋다.

이와 함께 쇼핑의 자유를 선물하는 '신세계상품권'과 선물의 품격을 높이는 '신세계 골드바'도 판매한다.





광주신세계 이동훈 대표이사는 "붉은 말의 해를 맞아 힘찬 새해를 맞이할 수 있도록 설 선물세트를 구성했다"며 "광주신세계가 직접 선택한 로컬상품과 소중한 분을 위한 특별한 마음을 전하는 프리미엄 선물세트까지 다양하게 만나보길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

