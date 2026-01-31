카본 vs 티타늄…"둘을 합친다면"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

캘러웨이 업계 최초 카본, 티타늄 결합 출시

트라이 포스 페이스 적용 특별한 강점 완성

비거리, 관용성, 타구감 성능 업그레이드

세계적인 용품사들은 드라이버의 페이스 개발에 집중하고 있다. 페이스의 성능에 따라 타구감, 타구음, 비거리, 관용성 등이 달라지기 때문이다. 페이스 재질의 경우 카본과 티타늄이 팽팽히 맞서고 있다.

카본은 가볍다. 더 큰 탄성과 반발력을 제공한다. 헤드 무게를 뒤쪽이나 바깥쪽으로 분산시켜 관성 모멘트가 좋다. 임팩트 느낌은 부드럽고 차분하다. 반면 전통적인 소재인 티타늄은 빠른 볼 스피드를 만들고, 반발력이 뛰어나다. 손맛이 짜릿하다. 다만, 미스 샷을 했을 때 거리 손실이 있다.

캘러웨이골프는 카본과 티타늄의 논쟁이 뜨거운 시점에서 새로운 해법을 제시했다. 선택이 아니라 둘을 혼합했다. 캘러웨이골프는 업계 최초로 3가지 소재를 통합한 '트라이 포스(Tri-Force) 페이스'를 적용한 신제품 '퀀텀(Quantum)' 시리즈를 출시했다. 비거리, 관용성, 스핀 안정성, 타구감까지 실제 필드에서 체감되는 성능을 중심에 둔 완성형 제품이다.

캘러웨이골프는 페이스에서 카본과 티타늄을 결합한 퀀텀 드라이버를 선보였다. 캘러웨이골프 제공

AD

퀀텀 시리즈의 핵심은 트라이 포스 페이스다. 티타늄, 폴리 메시, 카본 등 서로 다른 강점을 가진 세 소재를 하나의 페이스 구조로 결합했다. 빠른 볼 스피드를 구현하는 티타늄, 강력한 반발력을 제공하는 카본, 그리고 두 소재를 안정적으로 결합해 에너지 전달 효율을 높이는 폴리 메시 구조가 하나의 페이스로 통합됐다. 기존 드라이버 페이스 설계를 넘어서는 새로운 퍼포먼스를 구현했다.

캘러웨이골프는 여기에 실제 골퍼들의 타점 데이터를 학습한 차세대 Ai 페이스 설계를 추가했다. 스위트 스폿은 물론 오프센터 임팩트에서도 볼 스피드와 스핀 손실을 최소화하고 높은 관용성을 제공한다. 미스 샷 상황에서도 안정적인 탄도와 일관된 거리 성능을 유지한다는 자랑이다.





AD

이번에 공개된 퀀텀 드라이버 라인업은 퀀텀 맥스, 퀀텀 맥스 D, 퀀텀 맥스 패스트, 퀀텀 트리플 다이아몬드, 퀀텀 트리플 다이아몬드 맥스 등 총 5가지다. 골퍼 각자의 스윙 스타일과 선호에 맞는 선택이 가능하다. 캘러웨이골프 측은 "퀀텀 시리즈는 단순한 소재 변화나 성능 개선을 넘어, 드라이버 페이스 설계의 새로운 방향을 제시하는 제품"이라고 의미를 부여했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>