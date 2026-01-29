화성시, 구청체제 출범으로 보건소도 4개 생활권 중심으로 개편

효행구보건소 신설…기존 보건소 명칭 변경
경기도 화성시는 다음 달 4개 일반구 출범에 맞춰 보건소 운영체계도 기존 3개소에서 4개소로 개편한다고 29일 밝혔다.
이번 개편으로 보건소 명칭은 ▲서부→만세구 ▲동부→병점구 ▲동탄→동탄구로 변경되고 효행구보건소가 신설된다.
만세구보건소는 현 서부보건소 보건정책과(향남읍 3.1만세로 1055) 건물을 사용한다. 효행구보건소는 현 서부보건소 건강증진과(봉담읍 동화새터길 109)에 위치한다. 병점구·동탄구보건소는 기존 동부보건소와 동탄보건소에 자리한다.
각 보건소는 2과 체제로 운영된다. 만세구보건소는 보건정책과와 건강증진과로 구성되며, 나머지 보건소는 보건행정과와 건강증진과로 운영된다.
보건정책과 및 보건행정과는 보건행정, 의약무관리, 정신건강, 자살예방, 감염병관리 및 대응 등을 담당한다. 건강증진과는 건강증진 및 관리, 모자보건, 방문보건, 치매관리 등을 맡는다.
시는 4개 보건소 체제를 바탕으로 감염병 대응과 건강 증진, 취약계층 보호 등 공공보건의 기본 기능을 강화하고, 구별 특성과 주민 건강 수요를 반영한 맞춤형 보건정책을 단계적으로 추진해나갈 계획이다.
정명근 화성시장은 "구별 보건소가 지역 특성과 주민 건강 수요에 보다 유연하게 대응할 수 있도록 체계를 지속해서 보완해 나가겠다"고 말했다.
정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
