안산시, 기부후 대기질 개선 공모사업 2년 연속 선정…사업비 80억 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산단 기업 시설 교체 등 추진

경기도 안산시는 기후에너지환경부가 시행하는 '우리동네 맑은공기 패키지 지원사업' 공모에 2년 연속 선정됐다고 29일 밝혔다.

이민근 안산시장(가운데)이 직원들과 함께 기후에너지환경부의 대기질 개선 사업 2년 연속 선정을 자축하고 있다. 안산시 제공

AD

이 사업은 주택가 인근 산업단지와 대기배출시설 설치 사업장이 밀집된 지역을 대상으로 기술자문, 컨설팅부터 시설교체 및 유지관리 등을 지원하는 사업이다.

이 사업에 2년 연속 선정된 기초지방자치단체로 전국에서 안산시가 유일하다. 이에 따라 시는 지난해 60억원, 올해 20억원 등 총 80억원의 사업비를 확보하게 됐다.

앞서 시는 지난해 이 사업을 통해 50개 사업장에 총 60억 원을 투입해 방지시설 교체와 기술진단 등을 시행했다. 올해 역시 20억원을 들여 산업단지 내 소규모 대기배출시설 설치 사업장을 대상으로 방지시설 교체, 전문가 현장 기술진단 및 사후관리 등을 지원할 계획이다.





AD

이민근 안산시장은 "이번 사업을 통해 환경시설의 관리 역량과 효율성을 강화해 시민이 체감할 수 있는 쾌적한 대기환경을 조성하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>