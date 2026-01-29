한화손보, 금감원 '상생·협력 증진 우수기관' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

임신·출산 관련 특약, 1·5호 우수사례 꼽혀

고도화한 '시그니처 여성 건강보험 4.0' 선봬

한화손해보험은 29일 금융감독원 주관 상생·협력 증진 우수기관으로 선정돼 금융감독원장상을 수상했다고 밝혔다.

서울 여의도 한화손해보험 본사 전경. 한화손보

AD

한화손보에 따르면 금감원은 역대 우수사례로 선정한 금융회사 상품 중 판매 실적과 금융시장 영향력, 소비자 효용 증가 등을 종합적으로 고려해 한화손보를 우수기관으로 선정했다.

한화손보는 손해보험사 중 첫 수상 영예를 안았다.

지난해 '출산지원금', '임신 및 출산 포함 질병입원비', '출산 후 1년간 납입면제' 등 임신·출산 관련 특약 3종이 제5회 우수사례로 선정됐다.

해당 상품은 기존에 보장하지 않았던 임신·출산 관련 영역을 새롭게 보장해 여성 고객 호응을 얻었다.

저출산으로 인한 인구 감소 등 사회 문제 해결에 기여하고 민생 안정에 실질적 공헌을 했다고 평가받았다.

2023년엔 '출산 후 5년간 중대질환 2배 확대보장' 특약이 금감원 상생·협력 금융신상품 1호로 선정된 바 있다.

한화손보가 개발한 해당 특약은 모두 '한화 시그니처 여성 건강보험'에 탑재됐다.

2023년 출시한 한화 시그니처 여성 건강보험은 한화손보가 최초로 설립한 라이프플러스 펨테크연구소 여성 웰니스 연구를 바탕으로 만들었다.

여성 고객에게 특화된 보장과 서비스를 담아 단기간 내 대표상품으로 자리매김했다.

2024년 1월 2.0, 11월 3.0을 선보이며 상품을 고도화해왔다.

올해는 시그니처 여성건강보험 4.0을 새롭게 선보였다. 보장영역과 서비스를 한층 더 강화했다.





AD

한화손보 관계자는 "사회문제 해결을 위해 보험사로서 실질적으로 기여할 수 있는 상품을 지속 개발해 상생금융을 실천해 나가겠다"며 "특히 시그니처 여성 건강보험 4.0을 통해 더욱 폭넓은 고객층에게 실질적인 보호와 지원을 제공해 여성 웰니스 가치를 확대할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>