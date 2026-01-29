구윤철 "6만호 공급, 청년·신혼부부 중점…준비되는대로 또 발표"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주택공급촉진 관계장관회의서 '도심 주택공급 확대 및 신속화 방안'

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 29일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 주택공급촉진 관계장관회의를 주재하고 있다. 재정경제부

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 29일 "공급 확대를 위한 구체적 제도개선 방안을 신속히 마련해 빠른 시일 내 발표하겠다"고 밝혔다.

구 부총리는 이날 주재한 '주택공급촉진 관계장관회의' 모두발언에서 "수요와 공급 양 측면을 균형있게 고려해 부동산 시장을 안정적으로 관리하겠다"며 이같이 밝혔다.

정부는 지난 9월 내놓은 135만호 '주택공급 확대방안'에 이어 이날 추가적으로 신규주택 중심으로 한 '도심 주택공급 확대 및 신속화 방안'을 마련해 발표했다.

구 부총리는 "접근성이 좋은 서울 도심 내 유휴부지 등을 활용해 국유지 2.8만호 등 총 6만호의 주택을 신속히 공급하겠다"고 말했다.

그러면서 "이번 물량은 청년 세대의 주거 걱정을 덜어주기 위해 청년과 신혼부부 등에게 중점 공급할 계획"이라고 덧붙였다.





아울러 "오늘 발표된 후보지에 신속한 주택공급이 이뤄질 수 있도록 관계부처가 긴밀히 협조해 이행상황을 밀착 관리할 것"이라고 밝혔다. 이어 "도심 공급물량을 지속적으로 추가 발굴하고, 준비가 되는대로 또 발표하겠다"고 말했다.





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr

