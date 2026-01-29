지난해 12월 인구 약 52.8만명 이동…서울 4800명 순유출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025년 12월 국내인구이동통계



지난해 12월 전국 인구이동 규모가 전년 같은 기간보다 소폭 늘었지만, 연간 기준으로는 이동 둔화 흐름이 이어졌다.

국가데이터처가 29일 발표한 '2025년 12월 국내인구이동통계'에 따르면 12월 전체 이동자 수는 52만8000명으로 전년 동월보다 4000명(0.8%) 증가했다.

전체 이동자 가운데 시도 내 이동 비중은 64.6%, 시도 간 이동은 35.4%였다. 시도 내 이동자는 전년보다 1.2% 줄었지만, 시도 간 이동자는 4.5% 늘었다.

인구 이동률은 12.2%로, 전년 동월보다 0.1%포인트 상승했다. 다만 4분기 전체로 보면 이동률은 10.9%로 전년 동기 대비 0.9%포인트 하락해, 이동 둔화의 흐름은 여전히 뚜렷한 것으로 나타났다.

이는 연말 계절적 이동 수요가 일부 반영된 결과로, 고령층의 정주성 강화와 청년층 인구 감소, 주택 공급 위축이라는 구조적 요인 자체가 해소된 것은 아니라는 분석이다.

데이터처 관계자는 "청년층 인구 감소와 고령층 비중 확대에 따른 구조적 이동 감소 추세가 이어지고 있다"고 말했다.

12월 시·도별 순이동(전입-전출)은 ▲경기(4654명) ▲충북(3853명) ▲인천(1684명) 등 6개 시도가 순유입을 기록했다. 반면 ▲서울(-4887명) ▲광주(-2023명) ▲대전(-1135명) 등 11개 시도는 인구가 순유출됐다.

분기별로 보면 지난해 4분기 인구 이동자 수는 139만8000명으로 전년동기보다 7.5%(-11만3000명) 감소했고, 이동률은 10.9%로 전년동기보다 0.9%포인트(P) 줄었다.





4분기 시도별 순이동은 ▲경기(9938명) ▲인천(6098명) ▲충북(5468명)등 7개 시도는 순유입, ▲서울(-15,096명) ▲광주(-4222명) ▲부산(-3211명) 등 10개 시도는 순유출됐다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

