본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

MS·메타·테슬라 예상 웃도는 실적 발표…주가 희비 엇갈려

이현우기자

유현석기자

오수연기자

입력2026.01.29 11:18

시계아이콘02분 09초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

MS, 전망치 상회했으나 경고등
메타, 올해 AI에 1350억달러 투자 전망
테슬라, 'AI·로봇 중심' 사업 재편

마이크로소프트(MS), 메타, 테슬라 등 주요 빅테크(대형 정보기술 기업)가 28일(현지시간) 일제히 지난 분기 실적을 발표했다. 세 기업 모두 시장 예상을 웃도는 실적을 발표했지만, 인공지능(AI) 등 막대한 신사업 투자를 뒷받침하는 실적에 따라 주가 희비가 갈렸다.


MS, 오픈AI로 겨우 체면
MS·메타·테슬라 예상 웃도는 실적 발표…주가 희비 엇갈려 로이터연합뉴스
AD

MS는 회계연도 2분기(2025년 10~12월) 자본 지출 375억달러를 기록했다. 전년 동기 대비 66% 증가한 수치로, 시장조사기관 비지블알파의 컨센서스 예상치인 343억1000만달러를 크게 웃돈다.


MS는 2분기 매출과 주당순이익(EPS)이 전년 동기 대비 각각 17%, 24% 상승한 812억7000만달러, 4.14달러를 기록했다고 밝혔다. 그러나 매출의 핵심인 애저(Azure) 및 기타 클라우드 서비스 부문 매출은 39% 증가하는 데 그쳤다. 전분기 성장률인 40%에서 소폭 둔화했으며 비지블알파의 컨센서스 예상치인 38.8%를 간신히 웃도는 수준이다.


MS는 오픈AI에 일찌감치 투자한 덕분에 AI 경쟁에서 오랫동안 선두주자로 자리 잡았다. 그러나 구글의 최신 제미나이 모델이 시장에서 좋은 반응을 얻고, 앤스로픽의 클로드 코워크 같은 범용 에이전트 도구가 출시되며 경고등이 켜졌다. MS는 자사 클라우드 사업의 계약 기준 수주 잔액이 6250억달러로 두 배 이상 늘었다고 밝혔지만 이 중 45%는 오픈AI에서 발생해 의존도가 높다.


월스트리트저널(WSJ)은 "MS를 비롯한 주요 빅테크의 일부 투자자들은 AI 수요가 지속될지 또는 수익성으로 이어질지에 대한 충분한 근거가 없는 상황에서 데이터센터 구축에 막대한 현금이 투입되고 있다는 점에 불안해하고 있다"고 설명했다.


메타 "올해 개인용 초지능 구현"

메타는 이날 올해 AI 관련 자본 지출이 1150억~1350억달러에 이를 것이라고 밝혔다. 이는 지난해 지출액(772억2000만달러)의 약 두 배에 달하는 액수다. 내년 총비용은 1620억~1690억달러가 될 것으로 예상했다. AI 인재 영입을 위해 수백만달러를 투자할 계획이다.


막대한 지출을 예고했으나 실적은 탄탄했다. 지난해 4분기 매출액이 598억9300만달러로 전년 동기 대비 24% 상승했으며, 이 중 광고 매출은 581억3700만달러로 같은 기간 24% 올랐다. EPS 8.88달러로 LSEG가 집계한 시장전망치 8.23달러를 웃돌았다. 투자자들은 과거 메타의 막대한 AI 투자 비용에 우려를 표하기도 했지만, 이날은 매출 핵심인 온라인 광고 부문의 실적 뒷받침에 안도감을 표했다.


마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 이날 콘퍼런스콜에서 "올해는 개인용 초지능을 구현하고, 미래에 대비한 사업 인프라를 가속화하며, 앞으로 우리 회사가 어떻게 운영될지를 정리하는 데 있어 중요한 해가 될 것"이라고 말했다.


테슬라, 설비투자 200억 달러

테슬라는 지난해 4분기 매출액 249억달러, EPS 0.50달러를 기록했다. 전년 동기 대비 각각 3%, 17% 감소해 LSEG가 집계한 월가 평균 전망(매출액 247억9000만달러, EPS 0.45달러)을 웃돌았다.


테슬라는 지난 16일 일론 머스크 최고경영자(CEO)의 AI 스타트업 xAI에 약 20억달러를 투자하는 계약을 체결했다고 밝혔다. 관련 절차는 올해 1분기 중 마무리될 예정이다. 테슬라 관계자는 "테슬라는 AI를 물리적 세계(physical world)로 가져오는 제품과 서비스를 만들고 있다"며 "이번 계약은 AI 제품과 서비스를 물리적 세계에 대규모로 개발·적용하는 역량을 강화하는 것을 목표로 한다"고 설명했다.


머스크 CEO는 이날 콘퍼런스콜에서 xAI의 그록(Grok)이 테슬라의 자율주행 차량이나 휴머노이드 로봇 옵티머스를 관리하는 데 도움을 줄 수 있다고 설명하며, 이를 '오케스트라의 지휘자'에 비유하기도 했다.


테슬라는 올해 설비투자(Capex)에 200억달러 이상을 투입할 계획이다. 이는 지난해 설비투자 규모(약 85억달러)의 두 배를 웃도는 수준이다. 회사는 자율주행 로보(무인)택시 전용 신차인 사이버캡(Cybercab), 옵티머스, 에너지 저장·배터리 제조 등을 포함해 총 6개의 신규 생산 라인을 구축한다. 또한 AI 연산 인프라 투자와 기존 공장 생산능력 확대에도 자금을 투입할 예정이다.


테슬라는 모델 S와 모델 X 생산을 단계적으로 종료하고 해당 생산 공간을 옵티머스 생산으로 전환할 계획이다. 머스크 CEO는 생산라인을 확보해 연간 100만대의 옵티머스 생산 능력을 확보하겠다고 설명했다.

MS·메타·테슬라 예상 웃도는 실적 발표…주가 희비 엇갈려 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 한 트레이더가 ‘S&P 7000’이라고 적힌 모자를 들고 있다. 28일(현지시간) 반도체주가 개장 직후 강세를 보이면서 S&P 500 지수가 장중 7000선을 돌파하는 신기록을 세웠다. 로이터연합뉴스

이날 장 마감 후 주가 희비는 AI 투자와 이를 뒷받침해 주는 매출에 따라 엇갈렸다. MS는 AI 투자 효과가 나타나는 데 예상보다 오랜 시간이 걸릴 수 있다는 우려가 나오며 미 동부 시간 오후 7시40분께 6.03% 하락한 452.36달러 선에서 움직이고 있다. 메타는 6.99% 오른 715.48달러, 테슬라는 1.46% 상승한 437.93달러를 기록하고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이날 뉴욕증시에서 다우지수는 전장보다 0.02% 오른 4만9015.60, 나스닥지수는 0.17% 오른 2만3857.45를 기록했다. 장 초반 사상 최초로 7000선을 돌파했던 S&P500지수는 연방준비제도(Fed)의 금리 동결 결정 발표 이후 상승 폭을 반납해 0.01% 하락한 6978.03에 마감됐다. 지난해 3차례 이어졌던 금리 인하 사이클에 제동이 걸리면서 시장은 혼조세를 보였다.




이현우 기자 knos84@asiae.co.kr
유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
트럼프 1주년
  • 26.01.2208:37
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"

    "도널드 트럼프 행정부가 재출범한 뒤 보인 예측 불가능성에도 불구하고, 진보 정권인 이재명 정부가 트럼프와 '플레이 볼(play ball·상대에 맞춰 협상에 응하다)'을 할 수 있다는 점이 인상적이다." 워싱턴D.C. 기반의 미국 싱크탱크 브루킹스연구소의 앤드루 여 한국석좌(사진)는 20일(현지시간) 트럼프 2기 행정부가 출범 1주년을 맞아 진행한 본지와의 인터뷰에서 "(한국 정부는) 도널드 트럼프 대통령이 무엇을 원하는지 정확

  • 26.01.2115:15
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다

    트럼프 1주년③ 정책수혜 부유층에 집중…서민 삶은 '팍팍'2024년 11월 트럼프 재집권 이후 억만장자들 재산 직전 5년간 연평균 증가율보다 3배 빨리 늘어머스크 재산 1년새 2340억달러↑…베이조스 150억달러↑중간 선거 앞두고 최대 화두는 '감당 가능 생활비'美가정 평균 전기요금 전년대비 6.7% ↑ 제조업 일자리는 8개월째 감소세 도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나,

  • 26.01.2111:08
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인

    도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나, 고물가 부담이나 관세 인상 후폭풍으로 서민들의 삶은 오히려 팍팍해졌다는 평가가 나왔다. 20일(현지시간) 국제구호개발기구 옥스팜이 최근 발표한 연례 불평등 보고서에 따르면 2025년 전 세계 억만장자들의 재산은 16% 증가한 18조3000억달러(약 2경7076조원)에 달하는 것으로 집계됐다. 특히 2024년 11월 트럼프 대통령 당선 이후 억만

  • 26.01.2111:08
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"

    "이제 조지아에서 한국 여권을 들고 있다면 이민세관단속국(ICE)도 더욱 조심할 것 같습니다. 미국에서 투자를 시작한 기업이라면 사업에 재시동을 걸고 이에 집중할 수 있는 환경을 만들어줘야 한다고 생각합니다." 지난해 9월 미국 조지아주에서 발생한 '한국인 대규모 구금 사태'는 도널드 트럼프 행정부 2기의 1년간 행적을 돌아볼 때 반(反)이민 기조를 우리 국민이 몸소 체험한 상징적 사건으로 볼 수 있다. 또 한미 동맹사의

  • 26.01.2011:53
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'

    '관세(Tariff)·미국우선주의(America First)·강한 정부(Strong Executive)'. 도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 취임 1주년을 맞는다. 1기보다 더 과감한 추진력으로 무장한 트럼프 대통령은 1기 때보다 4배에 가까운, 220여건의 행정명령을 쏟아냈다. 강도 높은 이민 단속과 관세장벽으로 '미국 우선주의'를 구현하는 데 앞장섰다. 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령을 축출하거나, 그린란드를 미국에 편입시키겠

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

  • 26.01.2211:15
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이언주 더불어민주당 수석최고위원(1월 21일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 더불어민주당 이언주 수석최고위원, 미래경제 성장전략위원장도 맡고 있죠? 바쁘실 텐데 나와주

  • 26.01.2116:08
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기