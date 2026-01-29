부산국제금융센터 3단계 준공식… 대한민국 디지털금융 중심지로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지하 5층·지상 45층 복합시설, 170개 기업·4000명 근무



유발효과, 생산 1조495억원·취업 5376명·고용 4311명

대한민국 디지털금융 허브를 목표로 추진 중인 부산국제금융센터(BIFC)가 3단계 준공식을 갖는다.

부산시(시장 박형준)는 BIFC 3단계 복합개발사업 준공을 기념하고 금융중심지 핵심 기반 시설 가동을 본격화하기 위해 29일 오후 2시 부산국제금융센터에서 'BIFC 3단계 준공식'을 연다고 알렸다.

BIFC 3단계는 2022년 3월 착공해 2025년 12월 사용승인을 받은 지하 5층·지상 45층 규모의 복합시설이다. 지식산업센터와 업무시설, 시민 공간이 결합한 구조로 디지털 테크기업 등을 포함한 170여개 기업(역외 기업 30여개 포함)의 입주가 확정됐다. 여기서 4000여명이 근무할 예정이다.

업무시설에는 금융공공기관과 국제수로기구(IHO) 인프라센터가 들어서 금융·해양 분야 기능이 강화된다. 해양수산부 부산 이전과 맞물려 해양 정책과 산업 기반의 집적 효과도 확대될 것으로 시는 보고 있다. 직장어린이집과 어린이 금융도서관, 커뮤니티 공간 등 생활·문화 편의시설도 갖췄다.

시가 추산한 3단계 준공에 따른 지역경제 파급효과는 생산유발효과 1조495억원, 취업 유발효과 5376명, 고용 유발효과 4311명이다. 입주가 본격화되면 금융공공기관과 입주기업 간 협업 확대, 서비스업 수요 증가 등으로 일자리 창출과 산업 생태계 활성화가 이어질 것으로 시는 내다봤다.

시는 그동안 금융중심지 경쟁력 강화를 위해 한국산업은행 부산 이전 추진, 금융기회발전특구 지정 등 제도적 기반을 마련하고, BIFC 3단계 준공을 통해 금융 클러스터를 확충해 왔다. 핀테크와 블록체인 등 디지털금융 분야 육성과 기업 성장 자금 지원도 병행했다.

시는 앞으로 BIFC 운영 안정화와 금융기회발전특구 연계를 강화해 선도기업 추가 유치와 입주 기관 지원 프로그램 고도화를 추진할 계획이다. 지식산업센터 입주기업과 금융공공기관, 금융기업 간 공동 프로젝트 발굴과 맞춤형 컨설팅, 투자 연계 프로그램도 단계적으로 진행한다.





AD

박형준 시장은 "BIFC 3단계 준공은 부산 금융중심지 기능을 한단계 끌어올리는 전환점"이라며 "금융기업 유치와 산업 생태계 활성화를 통해 시민이 체감할 수 있는 성과로 이어지도록 추진하겠다"고 말했다.

BIFC 3단계.

AD





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>