하이브 방시혁·이재상·아이작 리, 빌보드 '파워 100' 선정

"K팝 시스템 전 세계 수출 성장 주도"

(왼쪽부터)방시혁 하이브 의장, 이재상 하이브 대표이사, 아이작 리 하이브아메리카 의장 겸 CEO. 하이브 제공

방시혁 하이브 의장과 이재상 하이브 대표이사, 아이작 리 하이브아메리카 의장 겸 CEO가 '2026 빌보드 파워 100(Billboard's 2026 Power 100)'에 나란히 이름을 올렸다고 29일 밝혔다.

방 의장과 이 대표, 아이작 리 의장 등 하이브 경영진 3인은 미국 음악 매체 빌보드가 28일(현지시간) 발표한 세계 음악 산업에서 영향력 있는 리더 40인을 선정한 '리더보드(Leaderboard)' 부문 30위에 올랐다. 매니지먼트와 제작 등 다방면의 영향력을 평가하는 '멀티섹터(Multisector)' 부문에서도 5위를 기록했다.

방 의장은 2020년부터 올해까지 총 6회째 리스트에 선정됐다. 빌보드는 하이브가 한국 아티스트를 단순히 수출하는 차원을 넘어 K팝식 팬덤 개발 방식을 현지 시장에 성공적으로 안착시킨 점을 높이 평가했다.

특히 게펜레코드와 합작한 글로벌 걸그룹 캣츠아이가 그래미 어워즈 '베스트 뉴 아티스트'와 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 부문에 노미네이트된 점을 주요 성과로 짚었다.

올해 처음으로 명단에 포함된 이재상 대표는 '하이브 2.0' 전략으로 콘텐츠와 기술의 융합을 주도했다. 지난해 하이브차이나와 하이브인디아 설립을 통해 '멀티 홈' 전략을 가속한 점이 주효했다는 분석이다.



빌보드는 세븐틴이 정규 5집으로 빌보드 톱 앨범 세일즈 1위를 차지하고, 투모로우바이투게더와 엔하이픈이 빌보드 200 3위에 오르는 등 아티스트들의 고른 활약도 함께 조명했다.

북미와 라틴 시장을 총괄하는 아이작 리 의장은 K팝 시스템과 라틴 팝을 결합한 보이밴드 산토스 브라보스를 선보이며 음악 영토를 확장했다.





명단에는 루시안 그레인지 유니버설뮤직그룹 CEO, 롭 스트링거 소니 뮤직 그룹 회장, 마이클 라피노 라이브네이션 회장 등 세계 음악 시장 거물이 대거 포함됐다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

