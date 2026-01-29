대신증권, 중개형 ISA 이벤트…“수수료 인하·경품 혜택”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대신증권은 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 고객을 대상으로 국내주식 거래 수수료 우대와 순납입 이벤트를 한다고 29일 밝혔다.

수수료 우대는 중개형 ISA 계좌를 신규로 개설하는 고객 가운데 지난 1일 이후 대신증권 신규 고객이거나 기존 고객 중 지난해 국내주식 거래 이력이 없는 고객에게 적용된다.

중개형 ISA 계좌 개설 시 자동 적용되며, 대신증권 사이보스·크레온 거래만 혜택을 받을 수 있다. 기존 중개형 ISA 계좌 보유 고객을 대상으로 한 순납입 이벤트도 함께 한다.

오는 3월 31일까지 순납입액이 100만 원 이상인 고객을 대상으로 스타벅스 기프트카드를 추첨 지급한다. 순납입한 잔고는 5월 31일까지 유지해야 하며 별도의 이벤트 신청이 필요하다.





대신증권 관계자는 "중개형 ISA는 투자자가 직접 자산을 운용하면서도 비과세 등 세제 혜택을 받을 수 있는 계좌"라며 "거래 수수료 부담을 낮추는 등 실질적인 혜택을 제공함으로써 고객의 중장기 자산 형성을 지원해 나갈 것"이라고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

