경기관광공사, 中 춘절 겨냥 2만명 관광객 유치 나선다

경기관광공사가 중국 주요 플랫폼 기업과 손잡고 1월 말부터 2월까지 '춘절' 황금연휴를 앞둔 중국인 관광객 유치에 나선다.

경기관광공사는 먼저 중국 최대 온라인 여행플랫폼 '트립닷컴그룹' 및 중국 유력 방한여행 전문 플랫폼 기업인 '한유망'과 손잡고 '가깝고 안전한 경기도에서 진짜 한국을 체험하자'는 홍보 컨셉의 '리얼 코리아 경기 페스타'를 개최한다.

경기관광공사는 이번 페스타에서 ▲말의 해 특집 경기관광 홍보페이지 개설 및 배너광고 ▲경기관광 브랜드 홍보 ▲경기도 관광콘텐츠 최신 정보 소개 ▲경기도 관광 상품 할인 판매 등을 집중 홍보한다.

또 중국 최대 맛집 평가 및 종합라이프 플랫폼인 '메이퇀'과 손잡고 '춘절 경기도 K-푸드 여행 캠페인'을 진행한다.

춘절 황금연휴 방한 중국 개별자유여행객을 대상으로 GPS 위치 정보에 기반한 관광객 체류 장소 주변의 경기도 K-푸드 맛집(수원 왕갈비, 남문통닭거리, 파주 장단콩 정식, 장어구이, 의정부 부대찌개 등)을 추천한다.

또 경기도 지역별 다양한 이색 트렌디 감성 대형 카페 소개와 경기도 인기드라마 촬영지 등 한류 체험 콘텐츠 홍보 등 중국 MZ세대가 선호하는 다양한 여행콘텐츠를 소개한다.

경기관광공사 관계자는 "폭군의 쉐프, 흑백요리사, 한류 드라마, K-pop 인기로 외국인들의 K-푸드, K-컬처에 대한 선호가 지속 증가하고 있다"며 "올해도 중국 춘절 마케팅을 시작으로 일본, 동남아, CIS 등 해외 다양한 국가 대상 맞춤형 마케팅을 적극 추진, 경기관광 브랜드 가치를 높이고, 고부가 외국인 유치 확대를 위해 지속 노력하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

