NH-Amundi운용 'HANARO Fn K-반도체 ETF' 순자산 1조원 돌파

1년여 만에 5배 이상 상승

NH-Amundi자산운용은 국내 반도체 산업의 핵심 종목에 투자하는 'HANARO Fn K-반도체ETF'가 순자산총액 1조원을 돌파했다고 29일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 지난 27일 기준 HANARO Fn K-반도체 ETF의 순자산은 1조582억원으로 집계됐다. 지난해 초 1800억원 수준이었던 순자산은 반도체 상승 랠리에 힘입어 1년여 만에 5배 이상 가파르게 성장했다.

HANARO Fn K-반도체는 국내 반도체 기업 20종목에 투자하는 ETF다. K-반도체를 대표하는 삼성전자, SK하이닉스와 더불어 삼성전기를 주요 비중으로 담고 있는 점이 특징이다. 삼성전기는 AI 서버 및 전장화의 핵심 부품인 적층세라믹커패시터(MLCC) 시장의 글로벌 강자로 고부가 MLCC 수요 급증에 따른 직접적인 수혜를 받고 있다.

이 외에도 한미반도체, 리노공업, DB하이텍, 원익IPS, 이오테크닉스 등 국내 반도체 소부장(소재·부품·장비) 핵심 기업들을 골고루 편입했다.

최근 국내 반도체 시장은 AI 인프라 확장에 따른 공급자 우위 시장이 형성되며 우호적인 환경이 지속되고 있다. 이러한 업황 개선은 압도적인 성과로 이어졌다. 지난 27일 기준 HANARO Fn K-반도체 ETF 6개월 수익률은 131.96%를 기록했다. 이는 레버리지를 제외한 국내 반도체 ETF 중 가장 높은 수준이다.

NH-Amundi자산운용은 자율주행차, 휴머노이드 등 실질적인 구동을 수반하는 '피지컬 AI(Physical AI)' 시대가 본격화함에 따라 AI 인프라 투자가 더 고도화되고 이에 따른 반도체 수요는 앞으로도 지속해서 늘어날 것이라 전망하고 있다.





김승철 NH-Amundi자산운용 ETF투자본부장은 "최근 AI 인프라의 폭발적 확대는 메모리 반도체를 필수 병목(Bottleneck) 자원으로 격상시켰다"며 "K-반도체는 글로벌 AI 인프라 공급의 핵심 밸류체인으로서 올해 실적 개선과 리레이팅이 지속될 가능성이 높다"고 말했다.





