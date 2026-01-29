"옛이야기로 배우는 한국어" 세종학당, 다국어 동화 영상 보급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국립어린이청소년도서관과 협약

358종 콘텐츠 '누리 세종학당' 탑재

한국의 전래동화와 창작동화가 전 세계 외국인을 위한 한국어 교재로 거듭난다.

세종학당재단은 28일 국립어린이청소년도서관과 업무협약을 체결하고, 도서관이 보유한 다국어 동화 영상을 한국어 교육 현장에 도입한다고 밝혔다.

이번 협약은 텍스트 위주의 학습을 넘어 '이야기'라는 친숙한 매개를 통해 언어와 문화를 동시에 전달하기 위해 마련됐다. 도입되는 콘텐츠는 358종으로, 영어·중국어·베트남어·스페인어 등 일곱 개 언어로 지원된다. 한국어가 서툰 초급 학습자도 모국어의 도움을 받아 이야기의 맥락을 쉽게 파악할 수 있다.

양 기관은 단순한 언어 습득을 넘어 문화적 소양을 넓히는 기회로 보고 있다. 전래동화에 한국인의 공동체 의식과 삶의 태도가 고스란히 녹아 있어, 학습자들이 한국적 정서를 자연스럽게 체득할 수 있다고 기대한다. 해당 자료는 온·오프라인 세종학당과 학습 플랫폼 '누리 세종학당'을 통해 제공된다.





최현승 세종학당재단 사무총장(직무대리)은 "동화가 가진 서사의 힘은 언어 장벽을 넘는 가장 효과적인 도구"라며 "디지털 학습 환경 변화에 발맞춰, 해외 학습자들이 한국 문화를 다각도로 즐길 수 있는 양질의 콘텐츠를 지속해서 확충하겠다"고 밝혔다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

