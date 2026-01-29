금융투자협회, '챗GPT 금융활용 실무' 과정 개설

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융투자협회 금융투자교육원은 챗GPT의 효과적인 업무 활용을 위한 '챗GPT 금융활용 실무' 집합 과정을 개설하고, 다음 달 26일까지 수강생을 모집한다.

29일 협회에 따르면 이 과정은 금융 업무 수행 과정에서 발생할 수 있는 다양한 실무 상황을 사례별로 구성하고, 전문가의 지도 아래 각 사례에 적합한 프롬프트를 설계·작성해보는 실습 중심의 방식으로 운영될 예정이다.

AD

이를 통해 수강생들은 챗GPT를 활용해 보고서 작성은 물론 Excel·SQL 함수 코드 생성, 주식 분석, 채권 및 환율 관련 실무 과제를 직접 수행해보며 실제 업무 환경에서의 효과적인 활용 방안을 탐색할 수 있을 것으로 예상된다.

교육 기간은 3월31일, 4월 2일(목) 총 2일(8시간)이며, 여의도 금융투자교육원에서 야간교육으로 진행될 예정이다.





AD

수강 신청 및 기타 자세한 사항은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>