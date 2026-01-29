고령군, 성실납세자 100명에 지역상품권 쏜다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3년간 지방세 성실 납부 군민 대상… 자발적 납세 문화 확산 기대

경북 고령군은 지난 28일 군청 가야금방에서 지방재정 확충에 기여한 성실납세자를 격려하기 위해 '지방세 성실납세자 경품 추첨'을 실시했다.

고령군이 성실납세자 100명에게 지역상품권을 선물하고 기념촬영하고 있다. 고령군 제공

이번 추첨은 어려운 경제 여건 속에서도 납세 의무를 성실히 이행한 군민에게 감사의 뜻을 전하고, 자발적인 납세 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

추첨 대상은 지역 거주자 중 최근 3년간 정기분 지방세를 납기 내에 성실히 납부한 4540명이다. 고령군은 표준지방세정보시스템을 활용한 무작위 전산 추첨 방식으로 이 가운데 100명을 최종 선정했다.

선정된 성실납세자 100명에게는 1인당 5만원 상당의 고령사랑상품권과 감사 서한문이 등기우편으로 개별 발송될 예정이다. 지급되는 경품이 지역 화폐인 만큼, 지역 내 소비 촉진에도 기여할 것으로 군은 기대하고 있다.





고령군 관계자는 "군민들이 성실히 납부해 준 소중한 세금이 헛되이 쓰이지 않도록 군민 복지 증진과 지역 발전을 위해 효율적으로 사용하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

