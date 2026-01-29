호라이즌 유럽 '준회원 효과' 본격화…국내 연구자 수주 성과 잇따라

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

식량·농업·디지털 표준 등 7개 과제 참여 확인

"유럽 연구자와 대등 협력 시작…지속 참여 기반 중요"

한국이 유럽연합(EU)의 연구혁신 프로그램 호라이즌 유럽(Horizon Europe) 준회원국으로 가입한 이후, 국내 연구자들의 실질적인 과제 수주 성과가 본격화되고 있다. 과기정통부는 2025년 공모 과제 중 총 7건에 국내 연구기관 참여가 확인되며, 준회원국 지위의 효과가 연구 현장에서 가시화되고 있다고 평가했다.

과학기술정보통신부는 29일 서울에서 국내 연구자들과 간담회를 열고, 호라이즌 유럽 과제에 참여한 연구자들의 경험과 향후 참여 확대 방안을 논의했다. 한국은 2025년 아시아 국가 최초로 호라이즌 유럽 준회원국으로 가입해, 국내 연구자가 EU 연구자와 동등한 조건으로 과제에 참여하고 연구비를 수주할 수 있는 지위를 확보했다.

유럽연합(EU)의 연구혁신 프로그램 '호라이즌 유럽(Horizon Europe)' 공식 홍보 이미지. 한국은 2025년 아시아 국가 최초로 준회원국에 가입했다.EU 집행위원회 제공

식량·농업·표준 분야서 성과…"경쟁력 입증"

이번에 참여가 확인된 과제는 식량·농업 분야 3건, 디지털·측정 표준 분야 4건이다. 식량·농업 분야에서는 서울대 이인복 교수 연구팀이 건물 일체형 농업(CEA) 기반 옥상온실의 에너지 관리 최적화 연구를 수행하는 과제에 참여했으며, 과제 규모는 약 600만 유로(한화 약 90억원) 수준이다. 또 식품·음료 산업 공정에서 오염 배출을 줄이기 위한 기술 개발 과제에는 한국건설기술연구원이 참여한다.

표준 분야에서는 한국표준과학연구원(KRISS)이 유럽측정표준파트너십(EURAMET) 산하 4개 과제에 참여해 전자부품·6G 통신, 감염병 진단, 열역학 등 세부 분야의 측정표준 개발을 추진한다. 총 과제 규모는 약 610만 유로(한화 약 92억원)다.

과기정통부는 이번 성과에 대해 "국내 연구자들이 유럽 연구자들과의 경쟁에서 연구 역량을 인정받았다는 신호"라며 "단순 참여를 넘어 공동연구의 주체로 자리 잡기 시작했다는 점에 의미가 있다"고 설명했다.

황성훈 과기정통부 국제협력관은 "호라이즌 유럽은 EU가 주도하는 세계 최대 수준의 다자 연구혁신 플랫폼"이라며 "이번 성과는 우리 연구자들이 국제 무대에서 대등하게 협력할 수 있는 기반을 확보했다는 점에서 중요하다"고 말했다. 이어 "정부는 역량 있는 국내 연구자들의 참여를 지속 확대해 글로벌 공동연구 성과를 축적하겠다"고 강조했다.





과기정통부와 한국연구재단은 상반기 중 추가 선정 결과가 순차적으로 발표될 것으로 보고, 분기별 간담회 개최 등 연구 현장과의 상시 소통을 통해 과제 참여를 지원할 계획이다. 2026년 신규 공모 과제 정보는 한국연구재단 누리집과 온라인 설명회를 통해 안내될 예정이다.





