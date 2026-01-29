인천시, 中企 육성자금 1조5천억 지원…이자차액보전 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천시는 지역 중소기업의 경영 안정과 성장을 위해 올해 1조5350억원 규모의 중소기업 육성자금을 지원한다고 29일 밝혔다.

시는 중소기업이 은행에서 빌린 대출금 이자의 일부를 지원하는 이자차액보전을 시행하고, 외상거래 시 거래처의 채무불이행으로 발생한 손해 일부를 보전하는 매출채권보험 보험료를 지원한다. 기술보증기금과 협력해 담보력이 부족한 기업의 금융 접근성을 높이는 협약보증 지원사업도 운영한다.

자금별 지원 규모는 ▲이자차액보전 1조3200억원 ▲매출채권보험 지원 1400억원 ▲협약보증 지원 400억원 ▲구조고도화자금 350억원이다. 이자차액보전과 관련해서는 올해 상반기 8000억원을 지원할 계획이다.

구조고도화자금은 제조업의 생산성 향상과 생산기반 강화를 위해 기계 구입, 공장 확보, 에너지 효율화, 재해 피해 기업 지원 등에 활용된다.

인천시청

AD

시는 중소기업의 자금 조달 여건이 악화하는 점을 고려해 이자차액보전 구간별 지원율을 높여 기업이 실제로 부담하는 이자 비용을 줄일 방침이다.

아울러 올해부터는 접수·검토 과정에서 미결정 또는 반려 등으로 발생한 잔여 재원을 별도로 관리해 추가 접수 방식을 새롭게 도입한다. 추가 접수는 1~2개월 간격으로 진행될 예정으로, 자금이 조기에 소진되는 현상이 완화될 것으로 기대하고 있다.

중소기업 육성자금 지원을 원하는 기업은 다음 달 2일부터 인천시 중소기업 맞춤형 지원 시스템 '비즈오케이'를 통해 신청할 수 있다.





AD

인천시 관계자는 "올해는 이차보전율 상향 등을 통해 기업이 실질적으로 체감할 수 있게 제도를 설계했다"며 "기술혁신 활성화를 위한 기술전환 관련 저리 융자 자금도 조속히 지원하겠다"고 밝혔다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>