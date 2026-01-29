한화시스템 '스마트 베틀십' 공식 인증 받았다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

英 로이드선급서 국내 최초 개념설계 인증 획득

한화시스템이 '스마트 배틀십(Smart Battleship)'을 세계시장에서 인정받았다. '스마트 배틀십'은 미래 해군의 차세대 유인함정 개념을 말하는데, 개념설계 인증 획득을 받아 국제 해군 기준에 부합하는 안전성과 신뢰성을 평가받아 해외 수출시장 진출에 한 발 더 다가섰다는 평가다.

한화시스템은 28일 세계 3대 선급 기관 중 하나인 영국 로이드선급(Lloyd’s Register)으로부터 국내 최초로 ‘스마트 다목적 전투함’을 대상으로 개념설계 인증(AIP·Approval in Principle)을 획득했다. 왼쪽부터 홍충식 로이드선급 극동아시아 전략기획 부사장, 오른쪽 유문기 한화시스템 해양사업부장. 사진제공=한화시스템

29일 한화시스템은 전날 세계 3대 선급 기관 중 하나인 영국 로이드선급으로부터 국내 최초로 '스마트 다목적 전투함'을 대상으로 개념설계 인증(AIP)을 획득했다고 밝혔다. 로이드선급은 미국 선급(ABS)·노르웨이선급(DNVs)과 함께 세계 3대 선급으로 불린다. 선급협회(Classification Society) 인증은 함정이 국제 규정과 해군 건조 기준에 따라 안전하게 설계·건조 됐음을 제3의 독립 기관이 검증하는 절차다. 로이드선급은 나토(NATO) 해군 건조 기준에 준하는 '함정건조기준(Naval Ship Rules)'을 운영한다.

한화시스템은 선보인 미래형 함정모델 '스마트 배틀십' 개념은 미래 해양 전장 환경에 최적화된 플랫폼으로 평가받는다. 적의 탐지를 최소화할 수 있도록 스텔스 형상으로 설계돼 전반적인 생존성을 대폭 향상시켰다. 탑승 인원도 줄었다. 기존 유인 함정 대비 필요 승조원 수를 절반 수준으로 줄여 소수 인원만으로도 함정 운용이 가능하다. 건비와 장기적인 운용·유지 비용을 줄일 수 있다.

앞으로 2000t급 이하 함정 모델을 개발할 경우 수출형 프로젝트도 마련할 수 있다.

유문기 한화시스템 해양사업부장은 "스마트 다목적 전투함은 AI와 자동화를 기반으로 해군 전력 운용의 효율성과 지속가능성을 동시에 높이는 차세대 해양 플랫폼"이라며 "이번 AIP 획득을 계기로 글로벌 해군의 미래 요구에 선제적으로 대응하며 K-해양방산의 새로운 표준을 만들어 나갈 것"이라고 말했다.





한편, 한화시스템은 전방 해역 최일선에서 적(敵)의 전진기지 침투를 막을 '전투용 무인수상정'을 최초로 공개한 바 있다. 함정의 모든 센서와 무장을 지휘통제하는 전투체계(CMS)를 자체 개발해 우리 해군 수상·수중함 99%를 공급한다.





양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr

