BMW 코리아, 전기차 충전기 국내 설치 대수 누적 3000기 돌파

올해 4000기 돌파 목표

BMW 코리아가 국내 수입차 업계 최대 규모의 전기차 충전기 설치를 완료했다.

BMW 코리아는 지난해 기준 3030기의 전기차 충전기를 설치 완료했다고 29일 밝혔다. 이는 국내 수입차 업계 최대 규모다.

BMW 코리아는 지난 2022년 말부터 공공 개방형 프리미엄 전기차 충전소 'BMW 차징 스테이션(BMW Charging Station)'을 개소해왔다. 2023년에는 중장기 충전 인프라 확충 계획인 '차징 넥스트(Charging Next)'를 발표해 투자를 늘려 지난해 누적 3030기의 전기차 충전기 설치를 완료했다. 올해는 900기 이상의 충전기를 추가 설치해 4000기 돌파를 목표로 하고 있다.

주문진 BMW 차징 스테이션 모습. BMW 코리아

이러한 성과를 바탕으로 기후에너지환경부가 발표한 2026년도 전기차 구매 보조금의 경우, 배터리 셀 밀도, 충전 인프라 구축 항목 등에 따른 인센티브로 전년 대비 최대 37% 증가라는 수입차 중 가장 높은 증가폭을 보였다. 이에 지자체 보조금까지 적용할 경우, 최대 699만원의 보조금 수령이 가능하다.

BMW 코리아는 충전 환경의 질적 향상에도 지속적으로 투자하고 있다. 2024년에는 서울역 인근에 BMW 그룹 최초의 라운지형 충전 공간인 'BMW 차징 허브 라운지(BMW Charging Hub Lounge)'를 개소해 전기차 충전과 여유로운 휴식이 공존하는 특별한 경험을 제공하고 있다.

한편, BMW 코리아는 전기차 인프라 확대와 함께 전기차 고객 혜택 강화 및 안전 관리 체계 구축에도 힘쓰고 있다. 전기차 시승 체험 프로그램 'BMW BEV 멤버십'과 충전카드 및 소모품 할인 등이 포함된 전기차 고객 전용 서비스 'BMW i 소울메이트'를 운영하고, 커넥티드 기술 기반의 'BMW 프로액티브 케어'를 통해 배터리 상태를 상시 관리하고 있다.





BMW 코리아 한상윤 대표는 "고객의 불편 없는 전기차 운행을 위해 시작한 전기차 인프라 구축이 2025년에도 원활하게 진행되어 연초 목표치를 초과 달성하게 되었다"며 "BMW 코리아는 전기차 제반 시설은 물론 안전성 및 편의성 강화 등에 적극적으로 투자하고, BMW의 새로운 비전을 제시할 BMW 뉴 iX3를 포함, 혁신적인 전동화 모델을 지속적으로 선보이며 전동화 시대 안착에 기여할 계획"이라고 말했다.





