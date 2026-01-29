고준위위원회 상임위원에, 유휘종 전 신재생에너지센터 소장 선임

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부측 위원 5명 위촉 완료

내달 23일 첫 회의 개최

유휘종 고준위방사성폐기물관리위원회 상임위원.

AD

고준위방사성폐기물관리위원회는 29일자로 위원회의 정책 조정과 대외 협력 업무를 추진하는 상임위원에 유휘종 전 에너지공단 신재셍에너지센터 소장이 임명됐다고 밝혔다.

고준위방사성폐기물관리위원회는 고준위방사성폐기물관리에관한특별법에 따라 지난해 9월 26일 출범했으며 사무국은 세종시 케이티엔지 세종타워에 있다. 위원회는 고준위방사성폐기물 관리정책의 기본계획 수립, 관리시설 부지 선정, 관리시설 건설 및 운영 등의 업무를 맡는다.

이번 임명으로 위원회는 전체 위원 9명중 정부 위촉직 5명(위원장 1명, 상임위원 1명, 비상임위원 3명)에 대한 위촉을 모두 완료했다. 나머지 4명은 국회 추천 몫이다.

고준위위원회 관계자는 "위원회 회의 개의 및 의결을 위한 정수 과반을 확보함에 따라 국가적 난제인 고준위 방사성폐기물 관리 정책을 본격적으로 추진할 수 있는 실행 동력을 갖추게 됐다"고 설명했다. 고준위위원회는 오는 23일 제 1회 회의를 개최할 예정이다.

이번에 선임된 유휘종 상임위원은 경제정의실천시민연합, 국회 정책 보좌관을 거쳐 대통령비서실 시민사회수석 행정관, 한국에너지공단 신재생에너지센터 소장을 진냈다. 최근까지 공익연구센터 블루닷 연구위원으로 재직했다.

지난 1월 5일 열린 고준위방사성폐기물관리위원회 비상임위원 위촉식에서 김현권 위원장(사진 우측)과 비상임위원들이 기념 사진을 찍고 있다. 고준위방사성폐기물관리위원회

이에 앞서 고준위위원회는 정재학 경희대학교 원자력공학과 교수(전 한국방사성폐기물학회 회장), 박진희 동국대 교수, 하정림 법무법인 태림 대표변호사를 비상임위원으로 위촉했다.





AD

유휘종 상임위원은 "고준위 방사성폐기물 문제는 국가 에너지 정책의 지속 가능성을 좌우하는 핵심 과제인 만큼, 투명하고 합리적인 대화와 합의로 국민에게 신뢰받는 부지선정 절차 관리를 통해 국민 안전과 에너지 안보를 확보하는 데 최선을 다하겠다"라고 강조했다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>