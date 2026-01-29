도레이첨단소재(주), 구미시에 이웃돕기 성금 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

임직원 자발적 참여로 마련

취약계층 지원에 사용

2014년부터 희망나눔캠페인 동참

지역 나눔 실천

도레이첨단소재㈜가 지난 28일 구미시 부시장실에서 이웃돕기 성금 1천만 원을 기탁했다고 밝혔다. 이날 전달식에는 홍성희 구미사업장장과 하현태 노동조합위원장 등이 참석했다.

왼쪽부터 홍성희 구미사업장장, 정성현 부시장, 하현태 노조위원장 이웃돕기 성금 1천만 원 기탁 기념사진/김이환 기자

이번 성금은 도레이첨단소재 구미사업장 임직원들이 어려운 이웃을 돕기 위해 자발적으로 모은 것으로, 경북사회복지공동모금회를 통해 구미지역 취약계층 지원 사업에 사용될 예정이다.

정성현 부시장은 "지역사회를 위한 따뜻한 나눔을 실천해 준 도레이첨단소재에 감사드린다"며 "구미를 대표하는 기업으로서 앞으로도 지역과 함께하는 다양한 나눔 활동을 이어가 주길 바란다"고 했다.





도레이첨단소재㈜는 2014년부터 매년 희망나눔캠페인에 참여해 이웃돕기 성금 1천만 원을 꾸준히 기탁하고 있다. 지난해 8월에는 임직원과 자녀들이 함께 점자 학습 교구인 '점자연습장'을 제작해 사회복지기관 체인지메이커에 전달하는 등 참여형 사회공헌 활동을 통해 지역사회와의 상생을 실천하고 있다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

