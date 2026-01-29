영주시, 인문도시지원사업 2차년도 본격 출발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘호혜의 기록, 영주의 선비문화를 기억하다’ 첫 행사 참가자 모집

경북 영주시가 시민의 인문적 식견을 넓히고 지역 고유의 전통문화 자산을 현대적으로 재조명하는 '인문도시지원사업' 2차연도 여정을 본격적으로 시작한다. 시는 오는 1월 29일부터 2차연도 첫 행사 참가자를 모집한다.

부모와 아이들이 선비향 만들기 체험을 하고 있다. 영주시 제공

AD

이 행사는 '호혜(互惠)의 기록, 영주의 선비문화를 기억하다'를 슬로건으로 추진되는 2차연도 사업의 출발을 알리는 첫 프로그램으로, 2월 6일 영주문화원에서 열린다.

선비문화와 전통의학을 주제로 한 강좌와 체험 프로그램을 결합해 시민들이 인문학을 보다 입체적으로 접할 수 있도록 구성됐다.

프로그램은 △'초당 이석간 선생의 인술과 선비정신'을 주제로 한 이정화 동양대 교수의 강연 △'유의(儒醫) 허준의 생애와 학문 세계'를 다루는 송지청 대구한의대 교수의 강연 △'퇴계가 사랑한 부용향 향낭 만들기' 체험(최형우 대구한의대 교수)으로 진행된다. 2차연도부터는 강좌 2회와 체험 1회를 묶은 구성으로 운영해 선비문화에 대한 이해의 폭과 깊이를 한층 넓힐 계획이다.

참가 신청은 영주시민 누구나 가능하며, 영주문화원을 통해 사전 접수하면 된다. 모집 인원은 선착순 30명으로, 당일 전체 프로그램에 참여할 수 있는 시민을 대상으로 한다.

영주시는 이번 영주문화원 행사를 시작으로 장애인종합복지관, 노인복지관, 선비도서관, 148아트스퀘어 등 지역 주요 거점을 중심으로 인문도시 프로그램을 연중 운영한다. 인문학 강좌와 전통의학 체험, 지역문화 탐방은 물론 초등학생을 대상으로 한 '찾아가는 인문학의 날'까지 세대별 맞춤형 프로그램을 마련해 시민 참여를 확대한다는 구상이다.

이 과정에서 영주의 역사와 인물, 선비정신, K-의학을 아우르는 강좌를 비롯해 영양경단 만들기, 선비 체조, 국악 공연, 선비 음식 체험, 지역 문화유산 탐방 등 생활 속에서 인문학을 체감할 수 있는 콘텐츠도 선보일 예정이다.

김호정 선비인재양성과장은 "2차연도 사업은 선비문화의 핵심 가치인 '호혜', 즉 서로 돕고 함께하는 정신을 시민들이 자연스럽게 이해하고 공감하는 데 중점을 두고 있다"며 "인문학이 지역 공동체를 잇는 생활문화로 자리 잡기를 기대한다"고 말했다.





AD

영주시는 2025년 교육부 주관 「인문도시지원사업」에 최종 선정돼 대구한의대학교와 협력 체계를 구축했으며, 2028년까지 3년간 총 4억5000만원의 사업비를 투입해 지역 인문 자원을 활용한 시민 참여형 프로그램을 지속적으로 추진할 방침이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>