신한 '땡겨요'·국민 '서민대출' 금감원 인정받았다

제7회 상생·협력 금융신상품 우수사례 선정

이찬진 금감원장, 소비자 중심 조직문화 당부

KB국민은행과 신한은행 등이 금융감독원으로부터 상생·협력 우수 상품을 출시한 공로를 인정받았다.

신한은행 '땡겨요 이차보전 대출'. 신한은행

금감원은 29일 두 은행과 KB손해보험, 메트라이프생명보험 등이 출시한 서민금융상품을 제7호 '상생·협력 금융신상품 우수사례'로 선정했다고 밝혔다.

금감원이 이날 서울 여의도 본원에서 진행한 행사엔 이찬진 금감원장, 김욱배 금감원 부원장보를 비롯해 이환주 KB국민은행장, 정상혁 신한은행장, 구본욱 KB손보 대표이사, 송영록 메트라이프 대표, 나채범 한화손해보험 대표, 김재관 KB국민카드 대표 등이 참석했다.

이찬진 금감원장은 인사말을 통해 "금융회사와 금융소비자는 더불어 나아가는 동반자 관계"라며 "금융권 스스로 상품 설계와 개발 단계에서부터 금융소비자 중심 조직문화를 내재화해달라"고 당부했다.

금감원은 소상공인 등 취약계층 금융 부담을 경감하고, 전통시장·고위험 직군 금융 접근성을 제고한 4개 금융 상품을 우수사례로 선정했다고 설명했다.

신한은행 '땡겨요 이차보전 대출'은 신한은행과 지방자치단체, 지역신용보증재단이 협력해 배달 애플리케이션 '땡겨요' 입점 상인을 대상으로 취급하는 상품이다.

신한은행이 보증재원으로 46억원을 출연했고, 지자체가 대출금액 1~4% 수준의 금리를 적용해 이차보전을 하는 방식으로 소상공인의 금리 부담을 줄여줬다.

국민은행 '신용대출 채무조정상품 4종'도 우수 사례로 선정됐다.

국민은행은 4종 상품 신규 금리를 연 13%에서 9.5%로 3.5%포인트 낮춰 경제적 어려움을 겪는 개인 및 개인사업자의 대출 상환 부담을 덜어줬다.

KB손보 '전통시장 날씨피해 보상보험'은 전통시장 대상 최초 지수형 단체보험 상품이다. 강수량, 기온 등이 일정 기준에 도달하면 보험금을 지급하는 구조로 설계했다. 손해 증빙 없이도 보험금 청구를 할 수 있도록 했다.

메트라이프 '무배당 고마워요 소방관보험'은 소방관 전용 보험 상품으로, 가입·심사 절차를 간소화해 보장 사각지대를 줄였다. 건당 1만원의 암 투병 소방관 기부를 통해 상생·협력을 강화했다.

지난해 5·6호 우수사례로 선정됐던 신한은행, 한화손보, KB국민카드는 '상생·협력 증진 우수기관' 금감원장 포상을 수상했다. 국민카드 차장급 직원은 처음으로 우수직원 포상 영예를 안았다.

금감원은 우수사례로 선정한 신상품의 상품명과 회사명을 1년간 금감원 홈페이지에 게시할 예정이다.





금감원 관계자는 "금감원은 앞으로도 사회 취약계층의 금융 접근성 제고 등 상생·협력에 중요한 기능을 하는 상품을 지속 선정·발표할 예정"이라며 "상품 설계 단계부터 소비자를 최우선시하는 상생·협력 문화가 정착되도록 금융권의 자발적 노력을 지원할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

