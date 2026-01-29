코스피, 상승 출발 후 장중 하락 반전…변동성 장세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피가 사상 처음으로 장중 5200선을 돌파한 29일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 원달러 환율은 전 거래일 대비 7.1원 오른 1429.60원에 거래를 시작 했다. 2026.1.29 강진형 기자

코스피가 변동성이 확대되며 장중 하락세로 돌아섰다. 코스닥도 급등락세를 반복하고 있다.

29일 오전 9시37분 기준 코스피는 전일 대비 0.36% 하락한 5152.22에 거래되고 있다.

투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 1078억원, 3157억원 순매도하고 있는 반면 개인은 4434억원을 순매수하고 있다. 선물시장에서는 기관과 개인이 각각 1198억원, 1736억원 순매수하고 있는 반면 외국인은 2806억원을 순매도 중이다.

업종별로는 내린 업종이 더 많다. 유통업종이 1.72% 빠지고 있고 섬유의류 －1.57%, 종이목재 －1.6%, 화학 －1.32%, 오락문화 －1.26%, 금속 －1.43%, 비금속 －1.29%, 통신 －1.34%, 제약 －1.43%, 보험 －1.15% 등이 약세다. 반면 전기가스업종은 2.31% 상승했고 기계장비 1.31%, IT서비스 1.12% 등은 강세다.

시가총액 상위권 종목들은 등락이 엇갈리고 있다. 삼성전자는 보합권에서 움직이고 있고 SK하이닉스 0.83%, 현대차 3.96%, SK스퀘어 1.39%, 두산에너빌리티 1.2%, 기아 1.54%, NAVER 0.72% 등이 강세다. 반면 LG에너지솔루션은 3.6% 약세고 삼성바이오로직스 －0.95%, 한화에어로스페이스 －0.54%, HD현대중공업 －1.71% 등이 내렸다.

코스닥지수도 장중 2%넘게 상승했다가 2%넘게 하락하는 등 높은 변동성을 나타내고 있다. 이 시각 코스닥지수는 전일 대비 0.62% 하락한 1125.82에 거래되고 있다.

투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 7545억원, 2256억원 순매수하고 있는 반면 개인은 8838억원을 순매도하고 있다.

시가총액 상위권 종목들은 오르는 기업이 더 많다. 에코프로비엠이 3.93% 상승했고 레인보우로보틱스 0.86%, 삼천당제약 0.57%, 코오롱티슈진 5.56%, 리가켐바이오 1.73%, 펩트론 0.79% 등이 강세다. 반면 알테오젠은 1.84% 약세고 에코프로 －1.07%, 에이비엘바이오 －0.41%, HLB －4.17% 등이 내림세다.





한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 9.3원 내린 1426.9원에 거래되고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

