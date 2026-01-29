양주시, ‘통합지원협의체’ 공식 출범…촘촘한 지역 돌봄망 구축 본격화

경기 양주시가 지난 28일 '2026년 제1기 양주시 통합지원협의체 위촉식 및 정기회의'를 개최하고 지역 중심의 통합돌봄 체계 구축을 위한 본격적인 행보에 나섰다.
이날 행사에서는 보건·의료·복지·주거 분야의 민간 전문가와 시의원, 관계 공무원 등 총 19명이 제1기 통합지원협의체 위원으로 위촉됐다.
통합지원협의체는 의료·요양·돌봄 등 그동안 개별적으로 제공돼 온 돌봄 서비스를 통합적으로 연계하고 효율적인 지원 체계를 마련하기 위한 민관 협력 기구다. 향후 양주시 통합돌봄 정책 추진을 위한 주요 자문 및 협력 역할을 수행하게 된다.
이번 정기회의에서는 2026년 통합돌봄사업 실행계획에 대한 심의가 이뤄졌으며 고령화 심화와 돌봄 수요 증가에 대응하기 위한 지역 맞춤형 통합지원 방안에 대해 폭넓은 논의가 진행됐다.
위원들은 각 기관이 보유한 인적·물적 자원을 연계해 돌봄 사각지대를 해소하고 대상자 중심의 통합지원회의 운영을 통해 실질적인 돌봄 체계를 구축해 나가기로 뜻을 모았다.
강수현 양주시장은 "통합지원협의체 출범은 양주시 통합돌봄 정책의 중요한 출발점"이라며 "시민 누구나 살던 곳에서 존엄한 삶을 이어갈 수 있도록 민관이 함께하는 통합돌봄 체계를 차근차근 완성해 나가겠다"고 말했다.
양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
