CJ프레시웨이, 아이누리 4년 연속 연매출 1000억 돌파

저출산 기조 속 영유아 식자재 시장 '성장'

아이누리 PB상품 1000종 운영, 프리미엄 상품 확대

CJ프레시웨이는 키즈 식품 전문 브랜드 '아이누리'가 4년 연속 매출 1000억원대를 기록했다고 29일 밝혔다. 내수 부진과 저출산 기조 속에서도 상품 경쟁력을 앞세워 키즈 식자재 시장에서 선도적 입지를 강화하고 있다는 평가다.

CJ프레시웨이에 따르면 키즈 경로 식자재 매출은 최근 5년간 연평균 17% 성장했다. 2022년 이후 매년 매출 1000억원 이상을 달성하고 있으며, 아이누리 브랜드의 자체상표(PB) 상품 매출은 전년 대비 24% 증가했다.

CJ프레시웨이가 키즈 식자재 시장에 공급하는 상품은 농·축·수산물, 주·부찬류, 후식류 등을 포함해 약 2만3000여 종에 이른다. 이 가운데 아이누리 브랜드를 통해 유통되는 PB 상품만 1000여종이다. 키즈 식자재에 대한 안전성과 품질 기준이 높아지면서 지난해부터는 친환경·무항생제, 영양 성분 강화, 국내산 원료 사용 등을 반영한 프리미엄 상품 라인도 별도로 운영하고 있다. 회사 측은 올해 프리미엄 상품군을 더욱 확대할 계획이다.

공급 채널 다변화도 성장 요인으로 꼽힌다. 아이누리는 기존 유치원·어린이집 중심의 공급 구조에서 벗어나 키즈카페, 돌봄센터 등으로 유통 범위를 넓히고 있다. 돌봄·체험·보육 등 영유아 생활권 전반으로 식자재 공급 영역을 확장하며 신규 수요를 발굴하고 있다.

콘텐츠 기반 마케팅도 차별화 요소다. 키즈 전문 셰프가 참여하는 쿠킹클래스 등 체험형 프로그램을 운영하는 한편, 어린이집 교사와 영유아 가정을 대상으로 '아이누리 식습관 공모전'을 매년 열어 고객 접점을 확대하고 있다. 공모전 수상작 중 아이들이 그린 그림을 상품 패키지에 적용하는 등 참여형 콘텐츠도 강화했다. 올해부터는 어린이집 교사를 대상으로 한 서포터즈 프로그램 '아이누리 크루'를 운영하며 현장 의견을 상품과 메뉴 개선에 반영하고 있다.

CJ프레시웨이 관계자는 "키즈 식자재는 안전성과 영양 기준에 대한 학부모와 현장의 기대 수준이 높고 운영 환경도 다양해, 상품 경쟁력과 운영 지원이 중요하다"며 "상품 경쟁력과 고객 접점을 강화해 키즈 식자재 시장에서의 경쟁력을 높여 나갈 것"이라고 말했다.





한편 저출산 기조에도 자녀 한 명에게 소비가 집중되는 '골드키즈', 부모 지인까지 소비 주체로 확대되는 '텐포켓(10 pocket)' 트렌드가 확산되면서 키즈 시장은 고부가가치 영역으로 성장하고 있다. 업계에서는 국내 키즈 식자재 시장 규모가 지난해보다 약 6% 성장한 1조2000억원 수준에 이를 것으로 보고 있으며, 관련 수요가 중장기적으로 이어질 것으로 전망하고 있다.





