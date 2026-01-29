SK브로드밴드, 2배 빠른 '기가 와이파이7' 공유기 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SK브로드밴드는 기존 대비 속도가 2배 빠른 '기가 와이파이7' 공유기를 출시한다고 29일 밝혔다.

기가 와이파이7은 기존 와이파이6 대비 2배 빠른 최대 2.88Gbps(5㎓ 대역 기준)의 무선 속도를 제공한다. 유선 연결 시에도 2.5Gbps까지 지원해 기가 인터넷 이상의 대역폭을 무선으로 손실 없이 전환할 수 있다.

여기에 2개 주파수(2.4㎓, 5㎓)를 동시 연결하는 멀티 링크 기술로 데이터 지연을 낮춰 여러 기기를 동시에 무선 연결해도 끊김 없는 사용이 가능하다. 최신 프리미엄 스마트폰(아이폰16 이상, 갤럭시 S25 시리즈 이상)이나 노트북과도 호환되며, SK브로드밴드의 무선 신호 확장기인 '윙즈(Wings)'와 연동 시 음영 구역 없는 와이파이 구축이 가능하다.

가격도 합리적으로 책정해 기존 와이파이 통합 상품 이용 고객은 월 1100원만 추가하면 된다. 이는 타사 대비 가장 저렴한 요금(1G 유무선 결합 기준) 수준이라는 게 SK브로드밴드의 설명이다.

디자인도 차별화했다. 외부 안테나를 기기 내부로 숨긴 '플랫 안테나'를 적용했고, 기존 와이파이 대비 크기를 줄였지만 내부 안테나를 최적의 각도로 고정해 신호 효율과 연결 안정성은 높였다. 접고 펼 수 있는 구조를 채택해 거실에 세우거나 TV 뒤에 밀착해 설치하는 등 자유로운 연출이 가능하다. 이 제품은 세계 4대 디자인 어워드 중 하나인 '일본 굿디자인 어워드 2025'에서 본상을 수상했다.

아울러 친환경 브랜드 '플리츠마마'와 협업해 기가 와이파이7의 외부 디자인을 바꿀 수 있는 커버도 선보일 계획이다.





홍승진 SK브로드밴드 유선사업본부장은 "기가 와이파이 7은 성능과 디자인, 그리고 가격 경쟁력까지 모두 갖춘 고객 맞춤형 상품"이라며 "앞으로도 차별화된 통신 경험을 제공할 수 있는 다양한 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

