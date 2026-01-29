크라운해태, '한음회' 광주서 개막…전국 16회 공연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

임직원·국악 명인명창 오른 제7회 크라운해태 한음회

광주서 전국 16개 도시 순회 공연의 첫 무대 개최



크라운해태제과는 임직원들이 국악 명인 명창들과 함께 꾸민 '제7회 크라운해태 한음회' 공연이 광주예술의전당 대극장에서 열렸다고 29일 밝혔다.

한음회는 크라운해태 임직원들이 직접 익힌 전통음악으로 고객들의 성원에 보답하기 위해 기획한 문화공연이다. 회사 측은 지난해 광역시를 중심으로 연 4회 운영하던 순회공연을 올해부터 전국 중소도시까지 확대해 총 16회로 늘릴 계획이다.

28일 제7회 크라운해태 한음회 광주공연에서 임직원 국악동아리 '판판세팀'이 판소리 인생백년을 공연하고 있다.

AD

올해 순회공연의 첫 무대가 된 광주 공연은 1500석 전석을 고객 초청으로 채웠다. 임직원들이 국악 명인·명창들과 함께 무대에 올라 선보인 공연은 객석의 호응을 끌어내며 지역 시민들과 어우러진 전통음악 축제로 진행됐다. 국악 비전문가인 임직원들이 참여했다는 점이 믿기지 않을 만큼 완성도 높은 무대였다는 평가도 나왔다.

공연은 종묘제례일무 '전폐희문'으로 시작해 가곡 우조우편 '봉황대상', 12가사 중 '매화가' 등 정통 국악 레퍼토리로 이어졌다. 사물놀이 '울림'을 비롯해 '장기타령', '자진뱃노래' 등 민요 무대가 분위기를 고조시켰고, 판소리 '인생백년', '농부가', '진도아리랑'으로 무대의 대미를 장식했다.

차세대 국악 인재도 무대에 올랐다. 군산시 어린이무용단은 '놀이, 굿판'을 선보였고, 윤상미 명부는 궁중정재 '춘앵전'을 통해 관객과 호흡하는 무대를 완성했다.





AD

크라운해태제과 관계자는 "올해 한음 회 공연의 첫 시작을 광주 고객들과 함께해 기쁘다"며 "광주를 시작으로 광역시부터 중소도시까지 전국을 순회하며 고객들에게 울림 있는 우리 소리를 들려드리도록 노력할 것"이라고 밝혔다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>