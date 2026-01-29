EY한영 "AI로 기업 경쟁력 재설계해야"

2026 EY한영 신년 경제전망 세미나 개최

글로벌 회계·컨설팅 법인 EY한영이 29일 'NAVI의 시대, AI로 기업을 재설계하라'를 주제로 연례 플래그십 세미나인 '2026 EY한영 신년 경제전망 세미나'를 개최했다고 밝혔다.

최종구 전 금융위원장의 2026년 국내외 거시경제 전망 기조연설을 시작으로 권영대 EY한영 산업연구원장이 NAVI의 시대 비즈니스 임팩트를, 김수연 EY컨설팅 파트너 겸 인공지능(AI) 리더가 AI 기반 기업 재설계 전략을 발표했다.

최 전 위원장은 올해 경제 전망에 대해 "세계경제는 완만한 둔화세 속에서 저속 성장 기조가 굳어질 가능성이 높다"며 "국내경제는 확장 재정을 기반으로 내수가 성장을 주도하겠으나, 수출 증가세는 관세 인상 영향이 점진적으로 반영되며 둔화할 것"이라고 전망했다. 지정학적 긴장에 따른 경제 블록화, AI발 경제·고용 구조 변화, 중국의 기술 부상에 따른 한국 기업 기술력 차별화 과제, 에너지·전력 인프라 변화, 원·달러 환율 영향 요인 등을 주요 경제 이슈로 짚었다.

이에 대한 불확실성 대응 전략으로는 4P(Perceive·Prioritize·Prototype·Partner)를 제시했다. 데이터 분석을 통해 시장 신호를 조기에 감지(Perceive)하고, 기존 포트폴리오의 선제 투자 영역과 신사업 추진을 우선순위화(Prioritize)한 후 기술검증과 파일럿을 통한 소규모 검증(Prototype)을 거쳐 단계적으로 확장해야 한다는 설명이다. 또한 적절한 파트너십(Partner)을 통해 역량을 신속히 확보하고 경쟁력 강화와 리스크 분산을 동시에 도모해야 한다고 강조했다.

권영대 EY한영 산업연구원장은 NAVI의 시대를 관통하는 5대 메가트렌드를 제시했다. 핵심 미래 산업 경쟁에 따른 국제 질서 재편 가속화, 미개척 자원 확보 등 신규 시장 선점 경쟁 심화, AI 기술로 인한 인간·기계의 역량 무제한 확장, 인간과 AI의 공존에 따른 생산성 재정의, AI·블록체인 등 신기술 활용을 통한 경영 유연성 극대화가 기업 환경을 근본적으로 변화시키고 있다고 분석했다. 결과적으로 AI·방산·에너지 등 글로벌 기술 패권 경쟁으로 공급망 전환과 정책·투자 확대가 이어지며 미래 기술 기반의 사업기회가 열리고 있다고 분석했다. 두 번째로 AI 확산으로 반복 업무는 자동화되고 인간의 역할은 판단·창의·조정 중심의 고부가가치 영역으로 이동하면서 인력 역할 재정의의 필요성이 커지고 있다고 설명했다. 세 번째로 기업 운영 전반에 고도화된 자동화 시스템이 확산하며 자율주행식 경영으로의 전환이 본격화되고 있다고 밝혔다.





김수연 EY컨설팅 파트너 겸 AI 리더는 실효적인 AX 로드맵으로 1단계 문제 중심의 명확한 정의, 2단계 AI 적용 가능성 및 투자 타당성 진단, 3단계 데이터 준비도 점검, 4단계 기술검증(PoC)을 통한 초기성과 실증, 5단계 조직 문화 및 업무 방식 혁신을 제안했다. 김 파트너는 "성공적인 AX는 단순한 기술 도입이 아니라 문제 해결 방식과 일하는 방식의 전환"이라며 "기업의 핵심 문제와 목표를 명확히 정의하는 것에서 출발해, 가용한 기술과 데이터의 준비도를 점검하고, 단계적 도입과 구성원 변화관리를 병행할 때 AI는 투자 대비 실질적인 성과로 이어질 수 있다"고 강조했다.





