울산시, 교통약자 바우처 택시 문턱 낮춘다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2월 1일부터, 고령자 기준 만 85세→만 80세 이상

울산시가 교통약자 바우처 택시 이동지원을 확대하며 이동 사각지대 해소에 나선다

시는 오는 2월 1일부터 교통약자(임산부·영아·고령자) 바우처 택시 이용 고령자 대상을 만 85세에서 만 80세 이상으로 확대한다.

시는 지난해 2월부터 교통약자의 이동 편의를 위해 바우처 택시 지원 대상자를 기존 장애인에서 임산부, 영아, 고령자(만 85세 이상)로 확대해 시행해 왔다.

올해부터는 고령자 기준을 만 80세 이상으로 낮춰 더 많은 어르신이 혜택을 받을 수 있도록 할 계획이다.

이에 따라 기존 85세 이상 약 1만 4000명보다 약 2만명이 늘어난 80세 이상 어르신 약 3만 4000명이 지원 대상이 된다. 이동이 불편했던 어르신들의 사회적 활동 기회를 크게 늘리고, 고령화 사회에 대응한 교통복지 강화 효과가 기대된다.

신청 방법은 주민등록등본, 신분증 등을 울산교통약자이동지원센터 앱 또는 문자·팩스로 제출하면 된다.

이용자 등록 후 승인되면 앱 호출 또는 전화를 통해 이용권(바우처) 택시를 이용할 수 있다.

월 최대 4회 이용이 가능하며, 이용자 본인 부담은 기본요금 1000원(3㎞)이고, 상한액 4500원으로 일반택시 요금의 22% 수준이다. 나머지 금액은 울산시에서 지원한다.

자세한 사항은 울산광역시교통약자이동지원센터로 문의하면 된다.





AD

울산시 관계자는 "고령자뿐 아니라 장애인·임산부·영아 등 교통약자들도 많이 이용해 교통복지와 삶의 질 향상에 도움이 되길 바란다"라며 "앞으로도 교통약자 이동권 보장을 위해 특별교통수단인 부르미와 이용권(바우처) 택시 증차 등 이동 편의 지원을 지속 확대해 나갈 예정이다"라고 말했다.

교통약자 바우처 택시 안내.

AD





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>