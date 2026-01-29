[오늘의신상] 두쫀쿠? '핫쫀쿠'도 있다…오리온, '핫브레이크 쫀득쿠키바' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10~20대 젊은세대 취향 반영

마시멜로에 쿠키 더해 식감 구현

정통 초코바 핫브레이크가 10~20세대의 취향을 반영해 변신했다.

오리온은 '핫브레이크 쫀득쿠키바'를 출시했다고 29일 밝혔다. '핫브레이크 쫀득쿠키바'는 우유 풍미의 마시멜로와 초코쿠키를 담아낸 것이 특징이다. 특히 최근 '두쫀쿠(두바이쫀득쿠키)' 열풍으로 주목받고 있는 마시멜로에 쿠키를 더해 색다른 식감을 구현했다.

핫브레이크 쫀득쿠키바 제품 이미지. 오리온 제공.

패키지에는 길게 늘어진 고양이 캐릭터로 마시멜로의 쫀득한 식감을 재미있게 표현했으며, 1020세대 취향에 맞춰 밝은 색감과 아기자기한 그림체로 분위기를 완성했다.

'핫브레이크'는 땅콩과 아몬드, 누가의 쫄깃한 식감이 특징인 제품으로, 운동할 때나 허기질 때 에너지 및 포만감을 채우는 간식으로 소비자들의 선택을 받아왔다. 기존 오리지널 제품에 더해 취향에 따라 즐길 수 있는 스낵형 초코바인 쫀득쿠키바까지 라인업을 확장했다.





오리온 관계자는 "두쫀쿠의 인기 속에 달콤하면서 쫀득, 바삭한 식감의 간식이 주목받고 있다"며 "우유 풍미의 쫀득한 마시멜로와 초코쿠키가 조화를 이룬 핫쫀쿠가 초코바의 새로운 트렌드를 이끌어갈 것"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

