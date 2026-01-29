"위암 면역항암제, 남성은 생존 개선…여성은 뚜렷한 차이 없어"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김나영 분당서울대병원 소화기내과 교수 연구팀 연구

남성은 면역관문억제제 치료 시 생존율 유의하게 개선

여성은 유의한 차이 없는 것으로 확인

면역관문억제제 치료 효과가 위암 환자의 성별에 따라 다르게 나타난다는 연구 결과가 나왔다. 남성 위암 환자에서는 생존기간이 유의하게 늘어난 반면 여성 환자에서는 뚜렷한 효과 차이가 확인되지 않았다.

분당서울대병원은 김나영 소화기내과 교수 연구팀이 2018년부터 2024년까지 병원에서 PD-L1 면역조직검사를 받은 위암 환자 468명을 분석해 이같은 연구 결과를 확인했다고 29일 밝혔다. 연구 결과는 대한암학회 국제학술지 'Cancer Research and Treatment' 최신호에 온라인 게재됐다.

면역관문억제제는 암세포가 면역세포의 제거 대상으로 인식되지 않도록 위장하는 신호경로(면역관문)를 차단하는 면역항암제다. 정상적인 면역반응 체계에서 T림프구(T세포)는 종양세포를 공격하여 제거하는데, 암세포는 PD-L1을 발현시켜 정상적인 면역반응을 회피하는 전략을 구사한다.

면역관문억제제는 이러한 PD-L1 단백질과 면역세포의 PD-1 간의 결합을 억제함으로써 T림프구가 활발하게 암세포를 죽이도록 작용한다. 암세포를 화학적으로 제거하는 '세포독성항암제'나 특정 돌연변이 및 수용체를 겨냥하는 '표적항암제'와 달리 우리 몸의 T림프구를 이용한다는 점에서 치료 기전이 다르다.

연구팀은 PD-L1 발현 여부와 면역관문억제제 치료 성과를 성별로 비교했다. 그 결과 남성 환자 중 PD-L1 양성이면서 면역관문억제제를 투여받은 그룹의 중앙 생존기간은 1314일로 비투여군 950일보다 길었다. 반면 여성 환자에서는 투여군 897일과 비투여군 890일 사이에 유의한 차이가 나타나지 않았다.

연구팀은 위암의 병리학적·분자생물학적 성차가 치료 반응 차이에 영향을 미쳤을 가능성을 제시했다. 남성은 PD-L1 양성 위암이 엡스타인바 바이러스(EBV)를 동반하거나 위 아래쪽에 생기는 경향이 강했는데, 두 요인 모두 활발한 면역반응과 연관이 있어 면역관문억제제 치료에 긍정적인 영향을 미쳤을 가능성이 있다고 설명했다.

여성에서는 PD-L1 양성 위암과 EBV·전정부암 간에 유의한 연관성이 없었으며, 다양한 면역 억제 기전이 복합적으로 작용하기 때문에 PD-L1/PD-1 억제제만으로는 효과가 제한적인 것으로 추정했다.





김 교수는 "남녀의 면역 체계에 분명한 차이가 있는 만큼 면역관문억제제 기반의 위암 치료 시 '성차 면역학'을 고려한 보다 세밀한 접근이 필요하다"며 "추후 대규모 데이터 연구를 통해 남녀 모두에게 최적화된 면역항암치료 가이드라인을 정립하는 것이 필요하다"고 말했다.





