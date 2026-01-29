생보재단, 라운드테이블 발족…"극단적선택, 사회구조적 문제"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

의료·심리·사회 전문가 12인 참여

불신·불안·불만 '3불' 사회극복 패러다임 제시

생명보험사회공헌재단은 28일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 '극단적 선택'은 개인 문제가 아닌 사회 구조적 과제로 다뤄야 한다는 취지의 '제1차 라운드테이블'을 발족했다고 29일 밝혔다.

최인철 서울대 심리학과 교수(왼쪽 위부터 시계방향), 황태연 한국생명존중희망재단 이사장, 최진영 서울대 심리학과 교수, 정우철 생명보험사회공헌재단 상임이사, 김현철 연세대 외과대학 교수, 유명순 서울대 보건대학원 교수, 이재열 서울대 사회학과 교수, 이장우 생명보험사회공헌재단 이사장, 전진아 한국보건사회연구원 박사. 생명보험사회공헌재단

개인의 삶과 회복을 사회가 함께 책임지는 생태계 구축을 목표로 심리학·사회학·보건학·정신의학 등 12명 전문가로 구성됐다. 학계 이론과 현장 실천을 아우르는 통합 솔루션을 모색할 방침이다.

1차 라운드테이블에선 이재열 서울대 사회학과 교수가 '지속가능한 예방 생태계 구축을 위한 전략: 개인의 웰빙에서 사회의 품격으로'를 주제로 기조 발제를 했다.

이 교수는 한국 사회를 불신·불안·불만이 팽배한 '3불(不) 사회'로 진단했다. 그는 한국인의 극단적 선택 비율이 높은 데 대해 "사회 시스템의 고장을 알리는 경고음이자 우리 사회의 실태를 보여주는 사회적 부검 리포트"라고 정의했다.

이어 "눈에 보이는 증상 완화에 그치는 기존 예방 사업에서 벗어나 사회 구조와 시스템 자체를 혁신해 사회의 품격을 높이는 방향으로 패러다임을 전환해야 한다"고 덧붙였다.

이어진 토론에선 파편화된 예방 대안의 한계를 극복하기 위해 수평적으로 이어진 '임팩트 네트워크 모델' 논의가 진행됐다. 사회 심리, 정신의학 분야, 청소년 교육 등 역할에 대해서도 논의했다.

예방 제안을 하나로 묶고 데이터를 적극 공유해야 진일보된 연구와 예방책을 마련할 수 있다는 데 뜻을 모았다.





한편 재단은 한강 교량 위 'SOS 생명의전화', 청소년 상담 플랫폼 '힐링톡톡', 사회관계망서비스(SNS) 상담 서비스 '마들랜' 등 국민 마음 건강을 지키기 위해 다양한 사업을 추진하고 있다.





